Göztepe'nin Avrupa Hedefi Sorgulanıyor

Göztepe\'nin Avrupa Hedefi Sorgulanıyor
08.03.2026 12:39
Göztepe, RAMS Başakşehir'e yenilerek 5 maçlık kazanamama serisi yaşadı ve Avrupa potasından çıktı.

SÜPER Lig'de Avrupa kupaları için mücadele eden Göztepe, en önemli rakiplerinden RAMS Başakşehir FK'ya deplasmanda 2-1 yenilerek hem kazanamama serisini 5 maça çıkardı hem de potadan çıktı. Son galibiyetini Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenerek alan sarı-kırmızılılar ardından oynadığı 5 karşılaşmada 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek Avrupa yolunda üst üste kazalar yaptı. RAMS Başakşehir FK maçına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Göztepe, istediği sonucu alamadı ve Avrupa potasından çıktı.

En son ligin 10'uncu haftasında 6'ncı sırada yer alan Göztepe, 25'inci haftayı da aynı basamakta bitirdi. Bu periyotta Konyaspor (D), Kayserispor ve Eyüpspor'la berabere kalan Göztepe, deplasmanlarda ise Beşiktaş'a 4-0, RAMS Başakşehir FK'ya da 2-1 yenildi. Göztepe, Başakşehir deplasmanında ağları havalandırıp 4 maç sonra sevinç yaşadı. Maçın 39'uncu dakikasında Göz-Göz'ün ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İsviçreli orta saha oyuncusu Alexis Antunes ağları sarstı. Ancak Antunes'in golü Göztepe'nin puan ya da puanlar alabilmesi için yeterli olmadı. Bu sonuçla Göztepe ve Başakşehir'in puanları 42 oldu, Göztepe genel averajla İstanbul ekibinin gerisinde kaldı.

STOILOV: AVRUPA HEDEFİMİZİN PEŞİNDEN GİDECEĞİZ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, RAMS Başakşehir FK'ya karşı birçok fırsatı değerlendiremediklerini dile getirdi. Üzücü bir yenilgi aldıklarını söyleyen Bulgar teknik adam, "Mücadeleden memnunum. Bu şekilde oynamaya ve mücadele etmeye devam edersek Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz" dedi. Stanimir Stoilov açıklamalarının devamında şu cümleleri kurdu: "Mağlubiyeti kabul etmek oldukça zor. Maç boyunca iyi şeyler ortaya koyduk. Başakşehir 2 fırsat yakaladı ve bunları gole çevirdi. Kaçırdığımız goller var. Bu kadar fazla fırsat yakaladığımızda gole çevirmemiz gerekiyor. Avrupa hedefimize ulaşmak için her şeyi yapacağız." Göztepe gelecek hafta evinde Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

