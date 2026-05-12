Göztepe, Play-Off\'ta Seriyi Eşitledi

12.05.2026 21:59
Göztepe, Parmos Bordo'yu son saniye basketiyle 73-71 yenerek seriyi 1-1'e taşıdı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi Play-Off yarı final serisindeki ikinci maçta evine Parmos Bordo BK'yı son saniye basketiyle mağlup eden Göztepe durumu 1-1'e getirerek seriyi üçüncü maça taşıdı: 73-71.

Bornova Altındağ Atatürk Spor Salonu'ndaki maçta ilk periyodu 12-21 geride tamamlayan İzmir ekibi, ikinci periyotta oyuna ağırlığını koyarak devre arasına 36-35 önde girdi. Üçüncü periyot 49-52 geçildi. Son periyotta sarı-kırmızılıların farkı açtığı bölümlerde konuk ekip kritik üçlüklerle eşitliği yakaladı. Son hücumda skor 71-71 berabereyken isabeti bulan Göztepeli Barnes takımına Süper Lig yarışında tamam ya da devam maçında hayati galibiyeti getirdi: 73-71. Göztepeli futbolcular İsmail Köybaşı ve Ogün de basketbol takımına tribünde destek verdi. İki takım arasındaki üçüncü ve son maç 15 Mayıs Cuma günü Bandırma'da oynanacak. Maçı kazanan takım Süper Lig yarışında Play-Off finaline adını yazdıracak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

