Göztepe Savunma Oyuncusu Ogün Bayrak İlk İki Maçı Kaçıracak - Son Dakika
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Göztepe Savunma Oyuncusu Ogün Bayrak İlk İki Maçı Kaçıracak

Göztepe Savunma Oyuncusu Ogün Bayrak İlk İki Maçı Kaçıracak

Göztepe'nin Slovenya kampında sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Ogün Bayrak'ın, Süper Lig'de oynanacak ilk iki maçı kaçırması bekleniyor.

08.08.2024 11:46
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Göztepe'nin Slovenya kampında sakatlık yaşayan savunma oyuncusu Ogün Bayrak'ın, Süper Lig'de oynanacak ilk iki maçı kaçırması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'e iki yıllık bir aradan sonra dönen Göztepe, sezonun ilk maçında Antalyaspor'a konuk olacak. Lige iyi bir giriş yapmak isteyen İzmir ekibi, 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakada Akdeniz ekibini mağlup ederek 3 puanı almak istiyor. Yapılan son hazırlık maçında bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, bu skorla taraftarlarını mutlu etmeyi başarırken, bir üzücü haber de Ogün Bayrak'tan geldi. Slovenya kampında oynanan Fehervar müsabakasında ayak bileğinden sakatlık yaşayan 25 yaşındaki oyuncunun, yapılan tetkikler sonucunda en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bu süreçte Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarını kaçırması beklenen tecrübeli sağ bekin yerine ise Nazım Sangare'nin ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz sezon 1. Lig'de elde edilen şampiyonlukta büyük bir paya sahip olan Ogün Bayrak, sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkarken; 5 gol, 1 asistlik katkı verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Slovenya, izmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Savunma Oyuncusu Ogün Bayrak İlk İki Maçı Kaçıracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe Savunma Oyuncusu Ogün Bayrak İlk İki Maçı Kaçıracak - Son Dakika
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