Guendouzi\'yi İstanbul\'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe\'nin yeni transferini açıkladı

13.01.2026 19:21
Fenerbahçe'nin Lazio'dan yeni transferi Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiren özel uçağın pilotundan taraftarları havalara uçuracak sürpriz bir paylaşım geldi. Murat isimli pilot, ismi Fenerbahçe ile anılan N'Golo Kante ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak ''Hoş geldin Kante'' ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Lazio'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiren özel uçağın pilotundan sarı-lacivertli taraftarları coşturan bir paylaşım geldi.

'HOŞ GELDİN KANTE' PAYLAŞIMI

Roma'dan kalkarak Guendouzi'yi İstanbul'a getiren pilot, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, son dönemde sık sık adı Fenerbahçe ile anılan Fransız dünya yıldızı N'Golo Kante ile birlikte çekilmiş bir kare yer aldı. Pilotun Kante ile birlikte çekildiği bu fotoğrafa "Hoş geldin Kante" notunu düştüğü görüldü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Murat isimli pilotun "Hoş geldin Kante" paylaşımı, sosyal medyada hızla yayılırken taraftarlar arasında büyük mutluluk ve heyecan yarattı. Bu kare günün en konuşulan konularından biri oldu.

TRANSFERDE SON DURUM

Fenerbahçe yönetimi, Guendouzi'nin ardından Al-Ittihad forması giyen Fransız efsane N'Golo Kante için resmi teklifini iletmiş ve görüşmelerin olumlu ilerlediği yönünde haberler çıkmıştı. Dubai'de gerçekleştirilecek kritik toplantıların ardından transferin netleşmesi bekleniyor.

    Yorumlar (3)

  • hnprz7dtcw hnprz7dtcw:
    Vay Be! 6 1 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    sana bir daha pilotluk yaptirmazlar ?? 3 1 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Çabuk gelsin,zamlı emekli maaşından yararlanır belki. 0 0 Yanıtla
