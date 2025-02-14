Güneş, Trabzon'a 12 Yıl Sonra Rakip

Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam olarak gelecek.

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluk yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip olacak.

Tecrübeli teknik adam, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı puan mücadelesi vermişti.

Şenol Güneş, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra Tüpraş Stadı'nda eski takım taraftarlarının karşısında rakip teknik direktör olarak yer alacak.

İki takım 141. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın yapacakları maçla 141. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk müsabaka, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Yarım asırı aşan rekabette geride kalan 140 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. Taraflar, 36 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 193 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 159 gol kaydetti.

Süper Lig'de 104. randevu

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de 104. kez rakip olacak.

İki takım arasında ligde oynanan 103 maçta "Kara kartal" 38, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. Takımlar, 28 karşılaşmada ise berabere kaldı.

Beşiktaş'ın attığı 145 gole, Trabzonspor 119 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlarda Beşiktaş üstün

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yaptığı maçlarda Karadeniz ekibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım, İstanbul'da resmi ve özel maçlarda 69 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 34, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 112, Trabzonspor ise 57 gol attı.

Öte yandan "Kara kartal", 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında rakibini Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon İstanbul'da oynanan iki maçı da galibiyetle tamamladı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan lig müsabakasını 2-0 kazanan Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini 3-2 yenerek kupaya uzanmıştı.

İstanbul'daki lig maçları

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 50 maç oynandı. Bunların 21'ini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 15 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 79 golüne karşılık, bordo-mavililer 45 gol attı.

Trabzonspor, deplasmanda son 20 maçta 5 kez yenildi

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 20 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 5 kez mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş, son 3 maçta rakibine kaybetmedi

Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisiyle ligde ve kupada oynadığı son 3 maçta mağlup olmadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında konuk ettiği rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise bordo-mavilileri 3-2 geçerek mutlu sona ulaştı.

Yeni sezonun ilk yarısında Trabzon'da karşılaşan iki ekibin randevusunda ise takımlar sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Son üç müsabakada Trabzonspor'a karşı kaybetmeyen "Kara kartal", bu mücadelelerde rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 3 gole ise engel olamadı.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, bordo-mavili ekibi 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.