Güneş: Trabzonspor\'u Yeniden Şampiyonluk Hedefine Taşıyacağız

Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, böyle devam etmeyeceklerini belirterek, bordo-mavilileri bir kimliğe kavuşturacaklarını söyledi. Güneş ayrıca şampiyonluk yarışından uzaklaştıklarını, Avrupa kupalarına katılmak ve Türkiye Kupası'nı kazanma hedefleri olduğunu belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Güneş, takımın durumundan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sorumluluğu üstlendi. Geniş kadronun başarıyı getirmediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, şampiyonluk yarışından uzaklaşıldığını ancak Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası hedeflerinin korunduğunu ifade etti. Bu sezonu toparlanma, gelecek sezonu ise yarışma yılı olarak gördüğünü söyleyen Şenol Güneş, devre arası için takıma stoper, forvet ve kanat oyuncusu transferi talepleri olduğunu söyledi.

"Bu durumun sorumluluğu bana ait"

"İlk geldiğim gün söylediğim sözleri bugün yinelemek zorunda kalmak beni gerçekten üzüyor" diyen Güneş, "Takımımızın sergilediği performans ve aldığımız sonuçlar ne oyuncularımızın ne teknik ekibimizin ne de taraftarımızın beklentilerini karşılıyor, bu nedenle hepimiz üzgünüz. İlk günlerde ortaya koyduğumuz hedeflerle bugünkü durum arasında fark olduğu için hem başkanımızdan hem de taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bu durumun sorumluluğu bana ait. Trabzonspor'un büyüklüğüne layık sonuçlar almak için buradayım. Geldiğimiz noktada 11 maçta 12 puan almak Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük bir kulüp, büyük bir takım olarak büyük oyunlar oynamamız gerektiğini biliyoruz ama maalesef bu beklentilere ulaşamadık. Öz güven eksikliği yaşıyoruz ve bu durum beklentilere karşılık verememekle de giderek artıyor. Maalesef istikrarlı bir çizgi yakalayabilmiş değiliz. Bu durumu değiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kadronun geniş olması başarıyı getirmedi"

Takımdaki oyuncuların iyi niyeti ve çalışma arzusu konusunda hiçbir şikayeti olmadığını aktaran deneyimli teknik adam, "Onlar da sahada gösterdikleri performanstan memnun değiller ve güven kaybıyla oynuyorlar. Bu durum ne yazık ki sadece bir oyuncuda değil, birçok oyuncuda var. Tabii ki bu durum bizi kahrediyor. Bu oyun, Trabzonspor'a yakışan bir oyun değil. Acı çekeceğiz ama pes etmeden mücadele etmeye devam edeceğiz, daha sıkı kenetleneceğiz. Kadromuzun geniş olması ve sayısal fazlalık, rekabet ve başarıyı getirmedi. Çünkü olumsuzluklar üst üste geldiğinde, geniş kadroda dışarıda kalan oyuncu mutsuz oluyor, içeride kalan da bekleneni veremediğinde o da mutsuz hale geliyor" dedi.

"Şampiyonluk yarışından uzaklaştığımızı düşünüyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Bu oyuncular bizim gelecek planlarımızda yer almıyor, aramızda olmayacaklar. Geldiğim ilk günden beri onlarla konuştum, performans açısından bekleneni veremediler. İlk günlerde kiralık gitme durumları olan oyuncular vardı ama transfer gerçekleşmedi. Devre arasına kadar onlarla ilgili düşüncemiz belliydi. Sadece bu oyuncular değil, takıma katkı yapamayacak her oyuncu gidebilir. Kadro içinde yer alan oyuncular da dahil. Bu kadro ile devre arasına kadar yolumuza devam edeceğiz. Kadroyu daraltarak, sorumluluğu daha çok yayarak, kendi içimizde rekabeti güçlendirmek ve öz güven kaybını gidermek istiyoruz. Trabzonspor yarışmacı bir takımdır, her zaman şampiyonluk mücadelesi verir. Şu an için şampiyonluk yarışından uzaklaştığımızı düşünüyorum ama Avrupa kupalarına katılmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak hedeflerimiz arasında olmalı."

"Sakin kalmaya geleceğe dönük adımlar atmaya ihtiyacımız var"

Bu yılı bir yapılanma süreci olarak değerlendirmeleri gerektiğini belirten Güneş, "Şampiyonluk süreci sonrası yaşanan bir geçiş dönemindeyiz ve Trabzonspor da bunu yaşıyor. İçinde bulunduğumuz yapılanma, Trabzonspor'u ne kadar ileri taşıyacak bunu göreceğiz. Eğer eksik kalırsak, devre arasında ya da sezon sonunda gerekli değerlendirmeleri yapabiliriz. Takımın sorumlusu olarak burada benim, başkan da bana bu yetki ve sorumluluğu verdi. Yönetimsel anlamda herhangi bir problemimiz yok. Trabzonspor'da herkes gelip, gidebilir ama asıl önemli olan kulüptür. Trabzonspor'un şu anda sakin kalmaya ve geleceğe dönük adımlar atmaya ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

"Bu yıl toparlanma, gelecek yıl yarışan bir Trabzonspor olacak"

Trabzonspor geçmişte de zor günler gördüğünü ve aştığını ifade eden Şenol Güneş, "Yine aşacağımızı düşünüyorum. Herkesin gurur duyacağı, ses getiren bir Trabzonspor olacaktır. Bundan asla şüphem yok. Güneşli ve aydınlık günleri tekrar göreceğimizi düşünüyoruz. Bu bilgi ve tecrübemiz var ama bunlar zaman alacaktır. Altyapımız da dahil, yeni transferlerde dahil değerlendirmeler yapacağız. Kendi dönemimle ilgili olarak ise bu yıl toparlanma, gelecek sezon yarışma ve tamamlama, uzun vadeli bir Trabzonspor oluşturmak bunun içerisinde altyapı planlaması da vardır. Başkan şartlarımızı zorlayacağız diyor. Ben de bu kulübün bir taraftarı ve yetkilisi olarak bizler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yaptığı harcamaları yapamayız. Son yıllarda yapılanları ise akılla izah etmek mümkün değil" diye konuştu.

"Şu an Fatih Tekke ile ilgili bir durum yok"

Fatih Tekke'nin yardımcı antrenör olarak takıma katılacağı iddiaları ile ilgili olarak ise tecrübeli çalıştırıcı, "Fatih Tekke benim oyuncumdur. Hocalık yapıyor, şu an için öyle bir şey konuşulmadı. Oyuncu parlatmayla ilgili olarak ise bende de hayal kırıklığı var. Oyuncu ister, yardımcı olurum. Hocayız, rehberlik yapıyoruz ama istediklerimizi ortaya koyamadık veya karşıya kendimizi ifade edemedik. Muhammed Cham, Draguş ve Cihan Çanak yetenekli oyuncular, bunların daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Çaykur Rizespor maçında Ozan ile Enes'i dışarı da aldım. Draguş ve Cihan'ı soktum ama daha iyi olmadı. Fenerbahçe maçında aynı şekilde. Kendime de bu anlamda eleştiriyorum. Yeni hamleler yapmak istiyorum. Yeni bir düşünce, yeni bir felsefeyle, yeni bir sistem arayışlarım olacak. Böyle devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Stoper, forvet ve kanat oyuncusu talebim oldu"

Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin burada olumlu işler yaptığını söyleyen Şenol Güneş, "Niye gitti bunu tartışmak istemiyorum. Sol tarafa Nwakaeme alındı. İkisi bir arada olunca da bu sefer fazlalık ortaya çıkıyor. Orsiç vardı, Draguş alındı. Bunlar hatalar zinciri. Geriye dönüp konuşmak doğru değil. Bugün içinde konuşmak doğru değil. Trezeguet iyi oyuncu ama kiralık sözleşmesi var. Kulübü bırakacağını düşünmüyorum. O yüzden konuşmak doğru değil. Eldekilerle devam edeceğiz. Devre arası için stoper, forvet ve orta sahada hücuma dönük oyuncu konuştum. Hücumda gol sayısını arttırmak için bu tip oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Elimizde Nwakaeme ve Visca gibi oyuncularımız var ama burayı nasıl kapatır, ne kadar kapatabilir" şeklinde konuştu.

"Sakat oyuncular çalışıyor"

Nijeryalı futbolcu Nwakaeme'nin, Adana Demirspor maçında olmayacağını açıklayan Güneş, "Nwakaeme, tatil olmasına rağmen her gün buraya gelip çalışıyor. Savic de çalışıyor. Serdar Saatçi de çalışıyor. Mendy orta saha oyuncusu ama stoperde de oynadığı için ihtiyaç olduğu için oynatıldı" dedi.

Onuachu transferi

Geçtiğimiz sezondan beri Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Nijeryalı golcü futbolcu Paul Onuachu için ise Şenol Güneş, "İngiliz kulübü ile sorunları var. Onu vermediler, satmadılar da. Kadroyada almıyorlardı. Son haftalarda kadroya alıp, maçlara koyuyorlar, onu da pazarlamak için yapıyorlar. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Gelişmelere göre takip edilecek bir konudur" diye konuştu. - TRABZON