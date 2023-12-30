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Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler - Son Dakika
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Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi. Konuya dair bir paylaşım yapan Güney Koreli gazeteci Hanshin, "Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler. Atatürk'ün mirası halkında devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
30.12.2023 - 09:32,  Güncelleme: 09:46
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen, ancak yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı iptal edilen mücadeleye dair Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

HİÇ YENİLMEYEN BİR ADAMI YENEBİLECEKLERİNİ ZANNETTİLER"

Hanshin Lee paylaşımında "Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler. Atatürk'ün mirası halkında devam ediyor. Türk değilim ama bugün herkesle gurur duydum. Bu durum, Fenerbahçe- Galatasaray rekabetinin ötesine geçiyor" ifadelerine yer verdi.

İşte Güney Koreli gazetecinin o paylaşımı;

Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
YORUMLAR (4)
  • Arzum Baskara: Adamsinn Yanıtla 89 4
  • Beşiktaş 1903: Yabancılar Atamiza daha çok saygı duyuyor. Bizdeki hainlerin çoğu düşmanı Yanıtla 77 3
  • Necati Kaya: Işte dün olanların özeti. Sonsuza kadar yenilmeyecek. Yanıtla 66 1
  • mhmd Ckmk: Burası Kutsal mekan burada çıkış yok Yanıtla 16 10

Mustafa Kemal Atatürk, Suudi Arabistan, Galatasaray, Fenerbahçe, Riyad, Futbol, Spor, Son Dakika

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