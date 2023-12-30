Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen, ancak yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı iptal edilen mücadeleye dair Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

HİÇ YENİLMEYEN BİR ADAMI YENEBİLECEKLERİNİ ZANNETTİLER"

Hanshin Lee paylaşımında "Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler. Atatürk'ün mirası halkında devam ediyor. Türk değilim ama bugün herkesle gurur duydum. Bu durum, Fenerbahçe- Galatasaray rekabetinin ötesine geçiyor" ifadelerine yer verdi.

İşte Güney Koreli gazetecinin o paylaşımı;