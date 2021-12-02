Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?

Fenerbahçe Rizespor karşılaşması öncesi provalara devam etti. Sarı-Lacivertliler'de Göztepe maçında görev yapan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

PERFORMANSI YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Luiz Gustavo, sakatlığını tamamen atlattı. Gustavo'nun antrenmanda gösterdiği performans Vitor Pereira'nın yüzünü güldürdü.

MERKEZE ALACAK

Gustavo'nun yokluğunda 3'lü savunmadan vazgeçen Pereira, takımın defansif dengesinin bozulduğunu düşünüyor. Portekizli hoca 5 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmada Gustavo'yu ilk 11'de sürmeyi planlıyor. Pereira, takımın iki sistemde de oynayabilmesi için mesai harcıyor. Portekizli hoca, savunma yükünü Gustavo'ya bırakıp, Mesut'u daha serbest bırakacak.

EN GÜVENDİĞİ İSİM

Tercihlerinde istikrar göstermediği için eleştirilen Vitor Pereira, bunu sakatlıklara bağlıyor. Portekizli hocanın en güvendiği isimler olan Gustavo, Altay ve Valencia, sakatlanana kadar kesik yemedi. Pereira, Altay ve Valencia'nın da dönüşüyle sistemini oturtacağını ve Fenerbahçe'nin yükselişe geçeceğine inanıyor.