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Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? - Son Dakika

Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?

02.12.2021 11:56

Konyaspor maçında sakatlanan Gustavo, sahalara geri döndü. Vitor Pereira'nın en güvendiği isim olan Brezilyalı, Rize maçında ilk 11'de yerini alacak. Portekizli hoca, yeni oyun şablonunu Rize maçında uygulamaya koyuyor. Pereira, Altay ve Valencia'nın dönüşüyle sistemin oturacağını düşünüyor.

Fenerbahçe Rizespor karşılaşması öncesi provalara devam etti. Sarı-Lacivertliler'de Göztepe maçında görev yapan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Vitor Pereira'nın kurtarıcısı geri döndü!

PERFORMANSI YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Luiz Gustavo, sakatlığını tamamen atlattı. Gustavo'nun antrenmanda gösterdiği performans Vitor Pereira'nın yüzünü güldürdü.

Vitor Pereira'nın kurtarıcısı geri döndü!

MERKEZE ALACAK

Gustavo'nun yokluğunda 3'lü savunmadan vazgeçen Pereira, takımın defansif dengesinin bozulduğunu düşünüyor. Portekizli hoca 5 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmada Gustavo'yu ilk 11'de sürmeyi planlıyor. Pereira, takımın iki sistemde de oynayabilmesi için mesai harcıyor. Portekizli hoca, savunma yükünü Gustavo'ya bırakıp, Mesut'u daha serbest bırakacak.

Vitor Pereira'nın kurtarıcısı geri döndü!

EN GÜVENDİĞİ İSİM

Tercihlerinde istikrar göstermediği için eleştirilen Vitor Pereira, bunu sakatlıklara bağlıyor. Portekizli hocanın en güvendiği isimler olan Gustavo, Altay ve Valencia, sakatlanana kadar kesik yemedi. Pereira, Altay ve Valencia'nın da dönüşüyle sistemini oturtacağını ve Fenerbahçe'nin yükselişe geçeceğine inanıyor.

Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?

Fenerbahçe, Konyaspor, Valencia, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? - Son Dakika
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