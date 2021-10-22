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Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı - Son Dakika

Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı

22.10.2021 13:59

Gustavo, Antwerp maçındaki futboluyla taraftarı çıldırttı. İlk yarıda kontratak pozisyonunda ve yenilen ikinci golde çok kritik hata yapan tecrübeli futbolcunun dinlendirilmesini isteyenlerin sayısı bir hayli fazla.

Fenerbahçe'de tartışılan isim Luiz Gustavo. Brezilyalı futbolcu, takımı geriye çektiği nedeniyle yoğun eleştiri alıyor. 34 yaşındaki futbolcu, ilk sezonundaki görüntüsünün bir hayli uzağında. Taraftarlar, orta sahada dinamik ve genç isimlerin oynaması istiyor.

Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Tepkiler çığ gibi

KRİTİK HATALAR

Gustavo, ilk yarıda takım kontraya çıkarken iki rakip futbolcunun arasına girip topu kaptırdı. Bu pozisyon hakkında binlerce yorum yapıldı. Antwerp'in attığı ikinci gol ise çıldırttı. Tecrübeli futbolcunun tuttuğu rakip çok rahat şekilde sıçrayıp golü attı. Kafa toplarında zayıf olan Gustavo, sıçramak için uğraşmadı. Tecrübeli futbolcunun dinlenmesi gerektiğini savunanların sayısı çok fazla.

Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı
Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Tepkiler çığ gibi
Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Tepkiler çığ gibi
Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Tepkiler çığ gibi
Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı - Son Dakika Spor


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