Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı

Gustavo, Antwerp maçındaki futboluyla taraftarı çıldırttı. İlk yarıda kontratak pozisyonunda ve yenilen ikinci golde çok kritik hata yapan tecrübeli futbolcunun dinlendirilmesini isteyenlerin sayısı bir hayli fazla.

Fenerbahçe'de tartışılan isim Luiz Gustavo. Brezilyalı futbolcu, takımı geriye çektiği nedeniyle yoğun eleştiri alıyor. 34 yaşındaki futbolcu, ilk sezonundaki görüntüsünün bir hayli uzağında. Taraftarlar, orta sahada dinamik ve genç isimlerin oynaması istiyor. KRİTİK HATALAR Gustavo, ilk yarıda takım kontraya çıkarken iki rakip futbolcunun arasına girip topu kaptırdı. Bu pozisyon hakkında binlerce yorum yapıldı. Antwerp'in attığı ikinci gol ise çıldırttı. Tecrübeli futbolcunun tuttuğu rakip çok rahat şekilde sıçrayıp golü attı. Kafa toplarında zayıf olan Gustavo, sıçramak için uğraşmadı. Tecrübeli futbolcunun dinlenmesi gerektiğini savunanların sayısı çok fazla.

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