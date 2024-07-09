Haberi Abdullah Avcı verdi! Taraftarın heyecanla beklediği transfer gerçekleşmeyecek - Son Dakika
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Haberi Abdullah Avcı verdi! Taraftarın heyecanla beklediği transfer gerçekleşmeyecek

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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Hoffenheim forması giyen eski Fenerbahçeli Attila Szalai ile ilgili konuşan Avcı, "Şu an itibariyle transfer durmuş vaziyette. Süreç yarın ne olur bilemiyoruz tabii" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun kiralık golcüsü Paul Onuachu için ise "O da bizimle olmak istiyor. Başkan bu konuyla ilgili çok uğraşıyor. Biraz sabırlı olacağız" dedi.

09.07.2024 17:46  Güncelleme: 17:57
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Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Macaristan kampında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarına değinen Avcı, Attila Szalai ve Paul Onuachu'nun transfer durumuyla ilgili son durumu paylaştı.

"SZALAI TRANSFERİ DURMUŞ VAZİYETTE"

Avcı, Hoffenheim forması giyen Attila Szalai için, " Türkiye'de oynamış ve ilgilendiğimiz bir oyuncu. Trabzonspor'un ekonomisine uygun hareket ediyoruz. Şu an itibariyle transfer durmuş vaziyette. Süreç yarın ne olur bilemiyoruz tabii" ifadelerini kullandı.

Haberi Abdullah Avcı verdi! Taraftarın heyecanla beklediği transfer gerçekleşmeyecek

"ONUACHU İÇİN BİRAZ SABIRLI OLACAĞIZ"

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu içinse Abdullah Avcı "Onuachu ile 3-4 gün evvel konuştuk; o da bizimle olmak istiyor. Şu an itibarıyla oldu da diyemiyorum olmaz da diyemiyorum. Başkan bu konuyla ilgili çok uğraşıyor. Biraz sabırlı olacağız" şeklinde konuştu.

Haberi Abdullah Avcı verdi! Taraftarın heyecanla beklediği transfer gerçekleşmeyecek

YENİ SEZON PLANLARI

Yeni sezona erken başladıklarını ve bunun avantaj olabileceğini dile getiren Avcı, "Özellikle transfer olan 5-6 tane oyuncumuz var. Onların adaptasyounu açısında son derece önemli. Oyuncuların kendi arasındaki iletişimi sağlayabilmek açısından önemli duruyor. Rekabeti doğru oluşturduğumuz sürece avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu sene için de şu ana kadar böyle bir planlama yaptık. Umarım bu gerçekleşir" dedi.

MEUNIER VE DRAGUS'TA SON DURUM NE?

Meunier ve Dragus'la ilgili konuşan Avcı, "Meunier milli takımda bir sakatlık yaşadı. Tedavileri devam etti. Sağlık ekibi durumunu yakından takip ediyor. 18'inde bizimle olacak. Dragus 12'sinde bizime katılacak" açıklamasını yaptı.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Abdullah Avcı ayrıca, "Geçtiğimiz sezon koyduğumuz hedeflere ulaştık. 3.'lük hedefi gerçekci bir hedefti. Kupa finalini kazanamadık ve üzüldük. Önümüzdeki sene daha iyisini yapabilmek için çalışmalara başladı. Trabzonspor her zaman yarışacaktır. Taraftarın ne istediğini biliyorum. Rakibini rahatsız eden, daha üreten bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluyum. Kendimi yenilenmiş, antrenörlüğe yeni başlamış kadar kendimi heyecanlı görüyorum. Daha iyisini yapabilmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haberi Abdullah Avcı verdi! Taraftarın heyecanla beklediği transfer gerçekleşmeyecek

Attila Szalai, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haberi Abdullah Avcı verdi! Taraftarın heyecanla beklediği transfer gerçekleşmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tuncay Yilmaz: Onuachu kesinlikle alınmalı uyum sorunu ve tutarmı düşüncesi yok.Koca bir sezonu feda etmeyin. 2 3 Yanıtla
  • Gursel kalen: Geri pas oynamaktan vaz geçmelisiniz. Galip geldiğiniz maçlarda bile seyirciye güzel oyun sergilemiyorsunuz. Kaleciye pas verme işinden baz geçilmeli. Hatta yasaklanmalı bilerek kaleciye kendi oyuncusu pas veriyorsa satı kartla cezalandırılmalı. Oyunculardan daha çok kaleci oynuyor. Bir ileri nir geri bu futbolla sahada seyirci göremezsiniz. Yenilsekte oynanan oyundan zevk almalıyız. 0 2 Yanıtla

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