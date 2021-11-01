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Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları sona erdi

01.11.2021 11:37
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları sona erdi

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul etabının üçüncü gününde yapılan Barbaros Hayreddin Paşa Kupası'yla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul etabının üçüncü gününde yapılan Barbaros Hayreddin Paşa Kupası'yla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları sona erdi.

97 teknenin ve 800'ü aşkın sporcunun şampiyonluk için mücadele verdiği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı'nın iki etabının (Muğla ve İstanbul) sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde eden ekip, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazandı. Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı 31 Ekim Pazar akşamı Ataköy'de düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ve çok sayıda davetlinin katıldığı ödül töreni ile sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Ödül Töreni'nde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Ulusal ve uluslararası yüzlerce sporcuyu, doğal güzellikleriyle nam salmış cennet Türkiyemiz'de böylesi güzel bir organizasyonda ağırlamak hepimiz için gurur vesilesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, turizmin gelişen ve değişen yüzünü oluşturan bir olgu olan spor turizminin ülkemizin kültürel değerlerine ve kalkınmasına kattığı artı değerin farkında olarak böylesi anlamlı organizasyonlara paydaşlık etmekten kıvanç duyuyoruz. Gelenekselleşmiş bir şekilde bu yıl ikincisi düzenlenen yat yarışları; bir spor müsabakası olmaktan öte, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı uluslararası buluşmalarla pekiştiren kültürel birlikteliklerdir ve ülkemizin dünya çapında tanıtımına hizmet etmeleri açısından da son derece önemlidir. Ne mutlu bizlere ki; sporcularımıza ev sahipliği yapan Ege denizimizin eşsiz koyları ve gözbebeğimiz İstanbulumuz, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra; spor turizminin de başlıca mekanları olarak karşılık bulmaktadır" dedi.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı bu yıl 2. defa düzenlendi. Henüz çok genç bir organizasyon olmasına rağmen gerek uluslararası gerek ulusal anlamda gördüğü büyük ilgi bizleri gururlandırıyor. Yarışın ikinci etabı; iki kıtanın buluştuğu, dünyada eşi benzeri olmayan bir lokasyonda İstanbul'da gerçekleşti. Bir tarafınız Asya, bir tarafınız Avrupa böyle bir lokasyonda yarış düzenlemek heyecan verici. Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan olan bu Yarış'a birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, İstanbul'un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya yansıttı. İstanbul'un binlerce yıllık tarihini, dinlerin, kültürlerin buluştuğu kesiştiği bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin, eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı birincisi WINGS OF OZ oldu

Barbaros Hayreddin Paşa Kupası'nı kazanan takımlara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı kazananlarına ödülleri verildi. Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Birincisi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings of Oz oldu. Wings of Oz, IRC 2 OVERALL birinciliğini de kazanırken, ödülleri İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak tarafından sunuldu.

IRC O OVERALL birincisi Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE olurken, ödüllerini İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten takdim etti.

IRC 1 OVERALL birinciliğini ise Ali Tezdiker yönetimindeki RACING EVOLUTION takımı elde etti. Trofe kupasını DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Efe Başaran tarafından sunuldu.

IRC 3 OVERALL birinciliğini Kaan Parlas yönetimindeki CYGNUS takımı kazanırken, ödüllerini Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak verdi.

IRC 4 OVERALL birincisi Ahmet Murat Tan yönetimindeki ÇIĞLI BELEDİYESİ-BEAR SAILING takımı oldu. Kazanan takıma ödülü Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanı SG Yarbay Özgür Koçan tarafından sunuldu.

GEZGİN A OVERALL birincisi Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki kadın yelken takımı Sağkal Derneği-VAMOS'a ödülü Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran verdi.

GEZGİN B OVERALL birincisi Atilla Gökova yönetimindeki ATİYE takımına ise ödülü Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Spor Turizmi ve Spor Organizasyonları Sorumlusu Serhan Sarı takdim etti.

GEZGİN C OVERALL birincisi Hasan Oğuz Genç yönetimindeki SARI-1 Piri Reis Üniversitesi'ne ödülü Gamze Şulen tarafından verildi.

SB GENEL OVERALL birincisi Saruhan Çınay yönetimindeki HSSK-QUICK SİGORTA'ya ödülü Hyatt Regency İstanbul Genel Müdürü Arcan Bayraktaroğlu sundu.

SB GRUP OVERALL birincisi Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK'e ödülü Ruck And Maul CEO'su Nedim Kızılkaya tarafından verildi.

Kadın ve üniversiteli sporculara da ödül

Bu yıl ilk defa üniversite takımları ve kadın sporculardan oluşan yelken takımları için kategoriler açıldı. Bu yıl bir yenilik olarak ilk defa yarışlarda yer alan üniversite takımlarını ve kadın sporculardan oluşan yelken takımlarını desteklemek bu sporcuların yelken sporu içerisindeki varlıklarını desteklemek adına sınıflar açılarak kazananlara özel ödüller verildi. Kadın kategorisindeki ödülleri DHL Express Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Özer Sağkan tarafından verildi.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Kadın Yelkenciler Kategorisi birincisi Angels of CMC Holding, ikinci Kupa Kızı- Setur Marina, üçüncü de Kadın Yelkenciler Derneği oldu.

Üniversiteler kategorisinde kazanan takımlara ödülleri ise Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak tarafından sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı Üniversite Takımları Kategorisi IRC birincisi Doğuş Üniversitesi-PUPA, Gezgin Kategorisi birincisi Piri Reis Üniversitesi-Sarı 1, Sports Boat Kategorisi'nde de birinciliği Beyken Üniversitesi takımı elde etti. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları sona erdi
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları sona erdi
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları sona erdi
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları sona erdi
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları sona erdi

Barbaros Hayreddin Paşa, İstanbul, Türkiye, Yelken, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları sona erdi - Son Dakika Spor


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