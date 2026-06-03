Hakan Safi\'den Fenerbahçe İçin Transfer Müjdesi

FENERBAHÇE Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, "Biz ne dedik? Yıldızları alacağız, az kaldı hepsini de açıklayacağız. İnşallah cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 'Büyük Trakya Buluşması' kapsamında Tekirdağ'da kulübün Trakya'daki kongre üyeleriyle bir araya geldi. Tekirdağ 59 Fenerbahçeliler Derneği tarafından bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Safi, seçimlere kısa bir süre kala transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Tarihin en iyi kadrosunu kuracaklarını ifade eden Safi, hedeflerinin Fenerbahçe'yi ilk sezonunda şampiyon yapmak olduğunu belirtti. Safi, "Değerli renktaşlarım, bir limittir tutturmuş gidiyorlar. Ne diyorlar? Bizim hayallerimizin hiçbir limiti yok, bunu çok iyi bilin benim yok. İkincilik bizim kaderimiz değil arkadaşlar bizler Türkiye'nin en büyük camiasının evlatlarıyız. Sanırım rakibimiz bizim finansal konulara hiç çalışmadığımızı düşünüyor. Türkiye'nin en büyük şirketlerini finans bilgisi olmadan herhalde yönettiğimizi sanıyor. 2018'de teslim alınan Fenerbahçe'nin halini düşününce bu konuşmalar bizi şaşırtmıyor. Zaten ne diyordu değerli rakibimiz, 'Biz burayı bakkal dükkanı gibi yönettik.' İtiraf eden de kendisi değil miydi? Arkadaşlar biz finans konusunda çok sıkı çalışıyoruz. Çizdiğimiz vizyon doğrultusunda yönetimimiz her şeyi çok ince detayına kadar inceledi. Olmayan ceza ihtimalleri üzerinden Fenerbahçelileri korkutmanın hiçbir anlamı yok. Kimsenin Fenerbahçelileri yanıltmasına da izin vermeyeceğiz. Biz ne dedik? Yıldızları alacağız, az kaldı hepsini de açıklayacağız. Ne dedim ben size 2 tane yerli, 2 veya 3 tane de dünya yıldızını Fenerbahçe'mize getireceğiz dedim. ve hala kararımın arkasındayım. İnşallah cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız" diye konuştu.

'BİR TANE YAPSINLAR BEN İKİ TANE YAPACAĞIM'

Transfer ve mali konulara da değinen Safi, "Bizlere ne diyorlar? Limit yok diyorlar. Geçen sene de limit yoktu, biz yöneticiyken. Öyle mi? Çözüm bulduk mu? Bulduk. Getirdik imaj hakları kontratı yaptık, Türkiye'de olmayan bir şeyi bu kardeşiniz başardı, Türk hukuk sistemine, UEFA'nın sistemine uygun şekilde topçumuzu transfer ettik ve sizlerin emrine sunduk. Limit yok diyorlar içlerinde 5 tane babayiğit varmış benim gibi 1 tane herhalde babayiğit vardır. Hakan Safi'ye benzeyen çıksınlar kendileri bir tane benim gibi topçu hediye etsinler Fenerbahçe'ye. Onlar bir tane yapsınlar ben 2 tane yapacağım. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

'STADIMIZI 64 BİN 500 KİŞİYE ÇIKARACAĞIZ'

Safi, stadyumun kapasitesinin artırılması projesine değinerek, "Bir diğer konumuz stat konumuz. Ne diyorlar, hem kapasite hem loca sayısında bizler çok geri kaldık. Gelirlerimiz büyüklüğümüzün seviyesinde değil. Biz kendi yerimizde Fenerbahçe'nin doğduğu Papazın Çayırı'nda stadımızı 64 bin 500 kişiye çıkaracağız. Ancak doğruları da söyleyeceğiz, hayal de satmayacağız. Hayal kuracağız ama hayal satmayacağız. Stadımızın mayıs ayına yetişmesi mümkün değildir. Kim tersini söylüyorsa sizi kandırıyor. Biz ilk sezonda hiçbir şeyin şampiyonluk konsantrasyonumuzu bozmasına izin vermeyeceğiz. Şampiyon olduktan sonra seneye stadımızı yapmaya başlayacağız. Bu konuda da devletimiz herkese yaptığı gibi maliyetler konusunda bizlere de destek olacaktır, biz de o kaynağı başka önemli yerlerde hep beraber kullanacağız" dedi.

'SEÇİM KAYBEDİP 8 SENE KÜSÜP GİDENLERDEN DEĞİLİZ'

Safi, konuşmasının sonunda rakiplerine yönelik eleştirilerde bulunup, "Seçim kaybedip 8 sene küsüp gidenlerden de değiliz. 8 sene yoklardı arkadaşlar, 8 sene hatırlayın. 8 sene bir kere bile Fenerbahçe'ye destek olmadılar. İki sefer geldiler Yüksek Divan'a, 1 kere bile maçlara gelmediler, geldikleri zamanda ne dediler. Yok SPK'ya şikayet edeceğim, yok İrfan Can konusunda sıkıntı var. Bir kere ne Ali Koç Başkan'a ne Saadettin Saran Başkan'a bir kere açıklayıcı kelime kullanmadılar. Sonra imza toplayanlarla alakam yok dedi değil mi? O zaman 6 milyon TL noter masrafını kim ödedi? Madem alakanız yoktu neden isim isim dolaşıp imza aldınız, ofisinizde kampanyaya destek verdiniz. Şimdi alakam yoktu diyerek yine Fenerbahçelileri yanıltmaya çalışıyorsunuz. Vizyonumuz sizlerle, siyahla beyaz kadar, geceyle gündüz kadar farklı" diye konuştu.

Hakan Safi, Tekirdağlı iş insanı İsmail Köşdere'nin de yönetim kurulunda olacağını belirtti. Konuşmanın ardından Tekirdağ 59 Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Özcan Derviş, günün anısına Safi'ye tablo hediye etti.