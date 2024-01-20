Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova\'yı Kuzey Disiplini Merkezi Haline Getirecek

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kamışlı köyü en kaliteli kara sahip olmasıyla Kuzey disiplini alanıyla merkezi haline getireceklerini belirtti.

Türkiye'nin en kaliteli kara sahip olan Yüksekova pisti 655 sporcuya ev sahipliği yaptı. İlçe merkezine 23 kilometre mesafedeki Kamışlı köyünde bulunan pistte düzenlenen organizasyona 20 ilden 655 sporcunun yanı sıra 220'si idareci ve hakemlerden oluşan 980 kişinin katılmasıyla 2 günlük program gerçekleştirildi. Yarışmaya gelen Vali Çelik, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Çelik, Yüksekova Türkiye'nin en güzel Kuzey disiplini merkezi haline geleceği belirterek çalışmalarına başladıklarını belirtti. Yüksekova'nın kuzey disiplini açısından bir merkez olması için çalışmalara başladıklarını belirten Hakkari Valisi Ali Çeliki, "Yazın son anlarında alt yapısını yapmak üzere burada tekerlekli koşu alanları için bir çalışma başlattık. Maalesef kış şartları başladığı için o çalışma durdu. Baharla birlikte burada sıcak asfalta pistleri oluşturacağız. Burada hem antrenman yapan gençler için duş, kafeterya ve eğitim salonlarının olacağı bir bina, tesis için biraz önce arkadaşlarla istişaremizi yaptık. Onun hemen projelendirmesini ve çalışmasını yapacaklar. Burada bir kayak evi yapılacak. Burası bir kuzey disiplini merkezi olacak. Alp disiplini için de Büyükçiftlik taraflarındaki bir alanla ilgili fizibilite çalışmalarına başlandı. Orada kar kalış süresi, eğimler, pistler ve mülkiyet sorunları analiz edilecek. Eğer sağlıklı bir fizibilite çıkarsa malumunuz bazı yerlerde kayak tesisleri yapılıyor 15-20 günde kar eriyor. Bunların fizibilitesini hazırladıkları zaman alp disiplini şeklinde teleferiklerle yukarı çıkılıp, telesiyejlerle veya yürüyen bantlarla yukarı çıkılıp aşağı doğru kayıldığı alanların oluşturulması için de ön çalışmayı başlatacağız. Ama burası Kuzey disiplini açısından Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel merkezlerinden biri olacak. Bolu'dan, Düzce'den, Çankırı'dan gelen antrenörlerle konuştuk buradaki karın kalitesine, durumuna, ambiyansına tabiri caizse hayran kaldılar. Biz de bu alanı güzelleştirip bu alanı Türkiye'nin en güzel merkezi haline getireceğiz. Malumlarınız işte son zamanlardaki müsabakaları Kayak Federasyonu'nun buraya almasının nedeni Türkiye'de bu nitelikteki kar şu an sadece Hakkari'de var. Hakkari kış sporlarının merkezi olacak" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ