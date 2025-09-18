Hakkarigücü, Yeni Sezona İddialı Başlıyor - Son Dakika
Hakkarigücü, Yeni Sezona İddialı Başlıyor

18.09.2025 11:29
Hakkarigücü, 5 yeni transferle üst sıralar için iddialı bir sezon hedefliyor.

Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, transfer ettiği 3'ü yabancı 5 yeni oyuncuyla sezona iddialı hazırlanıyor.

Üst sıralarda yer alma hedefiyle yeni sezona başlayan Hakkarigücü, yaz transfer döneminde 2'si yabancı 6 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Eksik mevkileri doldurmak için transfer çalışmalarını sürdüren mavi beyazlılar, Ünyespor'dan 21 yaşındaki sağ bek Emine Yaren Çolak ve Trabzonspor'dan 28 yaşındaki forvet Buket Karadağ'ı kadrosuna kattı.

Takımdaki bazı yabancı oyuncuları kadroda tutan Hakkari ekibi, menajerlerin önerisiyle bir süre takip ettiği Ganalı 22 yaşındaki orta saha Elizabeth Oppong, Brezilyalı 23 yaşındaki kaleci Beatriz Bueno Nicoleti ve Azerbaycan'dan 21 yaşındaki orta saha Fidan Jafarova'yı renklerine bağladı.

Yeni transferlerin katılımıyla Merzan Futbol Sahası'nda hazırlıklarını sürdüren Hakkarigücü, 21 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Ünyespor'u yenerek lige 3 puanla başlamayı hedefliyor.

"Nokta transferler yaptık"

Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine, 21 Eylül'de yeni sezonun ilk maçına çıkacaklarını söyledi.

Diğer sezonlarda olduğu gibi bu sezon da ligde iyi bir performans göstermek istediklerini belirten Timur, "Eksik mevkilere takviyeler yaptık. 6-7 futbolcuyla yollarımızı ayırdık. Yeni isimler aldık. Kadromuzu bu sene koruduk. Bu sene de istikrarlı bir şekilde lige damga vuracak bir ekiple sahada olacağız. En büyük avantajımız kadromuzu korumamızdı. Bu bizi mutlu ediyor. Çünkü takımın tamamını değiştirdiğiniz zaman adaptasyon sorunu ve sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Bu sezon bu konuda daha rahat olacağız." dedi.

Bu sene taraftara seyir zevki yüksek maçlar izlettirmeyi hedeflediklerini ifade eden Timur, şunları kaydetti:

"Ligde takımımızın ismini her zaman üst sıralarda tutmak istiyoruz. Hakkarigücü mücadele ruhu büyük bir takım. Bölgenin köklü ekiplerinden biriyiz. Kulübün imkanları kısıtlı. Daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu konuda iş insanlarımızın da elini taşın altına koyması lazım. Geçen sene eksiklerimiz vardı. Oraya ve kaleye takviye yaptık. Nokta transferler yaptık. Her sene olduğu gibi hedefimiz yukarı sıralara oynamaktır."

"Bu sene hedefimiz ligi üst sıralarda bitirmek"

Yeni transferlerden Emine Yaren Çolak da bu sezon Hakkari ekibinin başarısı için mücadele edeceğini dile getirerek, "Hakkari deplasmanı her zaman zordur. Bütün takımlar buradan zor puan alabileceğini biliyor. Burada takım çok iyi performans sergiliyor. Deplasmanlarda da iyi. Ben de bu takımın bir parçası oldum. Bu sene hedefimiz ligi üst sıralarda bitirmek. Arkadaşlarımıza ısınmak kolay oldu çünkü herkes burada çok cana yakın." diye konuştu.

"Bu takımın başarısı için mücadele edeceğim"

Brezilyalı Bueno ise iyi bir takıma transfer olduğunu belirterek, "Kendimi burada iyi hissediyorum. Burada herkes aile gibi yaklaşıyor. Takımımız çok iyi. Burada mutluyum. Bu takımın başarısı için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

