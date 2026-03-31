Hakkarili Sanatçı Aydın Aydın’dan Milli Takım’a Kürtçe Marş ile destek

31.03.2026 19:16
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında Kosova ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız için Hakkarili Sanatçı Aydın Aydın’dan destek geldi. Ünlü sanatçı, Milli Takım’ın başarısına dikkat çekerek hazırlığı Kürtçe marşı sevenlerine sundu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile kader maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımıza, Hakkari’den ezgilerle dolu bir destek geldi. Ünlü sanatçı Aydın Aydın, milli heyecanı Kürtçe marşla taçlandırdı.

AYDIN AYDIN'DAN MİLLİ TAKIM'A DESTEK 

Dünya Kupası yolunda son engel olan Kosova maçı öncesi tüm Türkiye tek yürek olmuşken, sanat dünyasından da anlamlı bir hamle geldi. Ses getiren projeleri ve doğa sevgisiyle tanınan Hakkarili sanatçı Aydın Aydın, millilerimizin başarısı için İstanbul'un tarihi mekanlarında özel bir eser hazırladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI 

Hazırladığı Kürtçe marşta Milli Takım’ın gücüne, kardeşliğe ve galibiyete vurgu yapan Aydın Aydın, eseri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan marş, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • adem sen adem sen:
    EGO yok büyüklenme yok kibir yok samimi Türkiye sevdalısı bir insan 16 8 Yanıtla
  • Tekin Hazırcı Tekin Hazırcı:
    Biz edirneden karsa büyük bir aileyiz bizi kimse ne yenebilir nede bölebilir 4 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Dun inkar ettigimiz yeni kardeslerimiz 1 1 Yanıtla
  • zafer1818 zafer1818:
    şimdi içimizde ki yahudi Kürtler kızar buna 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay
Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı
Beşiktaş’tan Berke Özer hamlesi Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi
Dili boğazına kaçan takım arkadaşlarına üzülünce oyuna devam edemediler Dili boğazına kaçan takım arkadaşlarına üzülünce oyuna devam edemediler
Necati Ateş, Galatasaray’ı bekleyen görünmez tehlikeyi açıkladı Necati Ateş, Galatasaray'ı bekleyen görünmez tehlikeyi açıkladı

19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırıların tekrarlanmaması için güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmaya hazırız
19:47
“Suç örgütü“ ve “kara para aklama“ suçlamalarıyla tutuklu olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
"Suç örgütü" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklu olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
19:26
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı İşte son durumu
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu
19:03
İmamoğlu’na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu
18:53
Fenerbahçe’nin ligdeki kaderini belirleyecek Asensio kararı
Fenerbahçe'nin ligdeki kaderini belirleyecek Asensio kararı
18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
17:29
Japonya’dan füze tehdidine karşı dev adım: Tüm halka sığınak
Japonya'dan füze tehdidine karşı dev adım: Tüm halka sığınak
17:13
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı’ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
