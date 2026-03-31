Hakkarili Sanatçı Aydın Aydın’dan Milli Takım’a Kürtçe Marş ile destek

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile kader maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımıza, Hakkari’den ezgilerle dolu bir destek geldi. Ünlü sanatçı Aydın Aydın, milli heyecanı Kürtçe marşla taçlandırdı.

AYDIN AYDIN'DAN MİLLİ TAKIM'A DESTEK

Dünya Kupası yolunda son engel olan Kosova maçı öncesi tüm Türkiye tek yürek olmuşken, sanat dünyasından da anlamlı bir hamle geldi. Ses getiren projeleri ve doğa sevgisiyle tanınan Hakkarili sanatçı Aydın Aydın, millilerimizin başarısı için İstanbul'un tarihi mekanlarında özel bir eser hazırladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Hazırladığı Kürtçe marşta Milli Takım’ın gücüne, kardeşliğe ve galibiyete vurgu yapan Aydın Aydın, eseri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan marş, taraftarlar arasında heyecan yarattı.