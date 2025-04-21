Halk oyunları Türkiye şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Halk oyunları Türkiye şampiyonası sona erdi

Halk oyunları Türkiye şampiyonası sona erdi

Genç yeteneklerin kültürümüzü sahneye taşıdığı Okul Sporları Halk Oyunları yarışmasına Düzce ev sahipliği yaptı.

21.04.2025 11:33
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Genç yeteneklerin kültürümüzü sahneye taşıdığı Okul Sporları Halk Oyunları yarışmasına Düzce ev sahipliği yaptı. 18 ilden 800 sporcunun katıldığı şampiyona renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasına, 18 ilden 800 öğrenci katıldı. İl ve bölge yarışmalarında birinci olarak finallere katılmaya hak kazanan yıldız sporcular bir araya geldi. Renkli kostümler, ritmik adımlar ve kültürümüzün en güzel ezgileriyle dolu bu büyük organizasyonla, geleneksel halk oyunlarımızı gelecek nesillere aktarmayı hedefleniyor.

İlk günün sonunda Düzenlemesiz Dal'da Trabzon Mimar Sinan Ortaokulu birinci, Gaziantep Dokuzyol Ortaokulu ikinci, İstanbul Anafartalar Ortaokulu üçüncü ve Erzurum Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu dördüncü oldu.

Şampiyonanın ikinci günü sonunda düzenlemeli dalda Konya Akşehir Atatürk Ortaokulu birinci, İstanbul Kısıklı Şehit Hüseyin Dalgılıç Ortaokulu ikinci, Isparta Hızarbey Ortaokulu üçüncü olurken Denizli Özel Çözüm Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından verildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Etkinlik, Türkiye, Kültür, Spor, Son Dakika

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