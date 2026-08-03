Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu - Son Dakika
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Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu

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Hamburg'un yeni sezon deplasman formasını tanıttığı videoda yer alan kadın, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Taraftarlar, formadan çok videodaki kadını konuştu.

Hamburg, yeni sezon deplasman formasını yayımladığı tanıtım videosuyla duyurdu. Kulübün paylaşımı kısa sürede geniş ilgi görürken, videoda yer alan bir kadın sosyal medyada gündem oldu.

FORMADAN ÇOK ONU KONUŞTULAR

Tanıtım videosunda görünen kadın, taraftarların dikkatini çekti. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, videonun yorum bölümünde kadın hakkında çok sayıda paylaşım yaptı. Bazı taraftarlar, yeni formadan çok videodaki kadının konuşulduğunu belirten yorumlarda bulundu.

KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hamburg'un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken, videoda yer alan kadın da sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri haline geldi. Özellikle taraftarlar tarafından yapılan yorumlar, paylaşımın önüne geçti.

O anlardan kareler;

Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu
Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu
Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu - Son Dakika

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