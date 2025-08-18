Hatay Stadyumu Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hatay Stadyumu Yenileniyor

Hatay Stadyumu Yenileniyor
18.08.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde hasar gören Hatay Stadyumu'nda onarım ve yenileme çalışmaları 1 milyar lira ile sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Stadyumu'nda onarım, güçlendirme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Afette yaşamını yitiren Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun depremlerden saatler önce Süper Lig'de 90+6'da attığı golle Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyet sonrası sessizliğe bürünen Hatay Stadyumu'nda başlatılan kapsamlı çalışma sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında stadyum, saha zemininden çatısına kadar modern şekilde yenilenecek.

Stadyumun çatı kaplamaları ve elektrik tesisatı onarılacak, taşıyıcı sistemi güçlendirilecek, yıkılan bölge duvarları da eski haline getirilecek.

"Stadyumumuzun onarımına yaklaşık 1 milyar lira harcanıyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, stadyumunun ihale sürecinin tamamlanmasıyla kapsamlı çalışmaların başladığını söyledi.

Stadyumda yeniden taraftar sesinin güçlü şekilde duyulacağını günü beklediklerini dile getiren Öntürk, şöyle konuştu:

"1 yıl gibi kısa süre içerisinde stadımız yeniden takımlarımıza ve vatandaşlarımıza kavuşacak. Stadyumumuzun onarımına yaklaşık 1 milyar lira harcanıyor. Yeniden ve sağlam bir stadyum ortaya çıkacak. Stadyumda zemin iyileştirmesi, içerisinin yenilenmesi, kaybolan elektrik ve mekanik malzemelerin yenilenmesi, zeminin etrafının çepeçevre sağlamlaştırılması ve üst çatının komple yeniden yapılması gibi çalışmalar olacak."

Stadyumun Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle iç saha maçlarını Mersin'de oynayan Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor'un sezonun ilerleyen haftalarında karşılaşmalara Hatay'daki Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda çıkması bekleniyor.

Bordo-beyazlı takımın, 2026-2027 sezonunda ise taraftarlarıyla Hatay Stadyumu'nda buluşması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Hatayspor, Gençlik, Futbol, Yaşam, hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay Stadyumu Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 18:02:32. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay Stadyumu Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.