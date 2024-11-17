Hatayspor\'a Moral Yemeği

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatay spor'un kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularını moral yemeğinde ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Öntürk, tesis ziyareti ve taraftar buluşması kapsamında Hatay'a gelen Atakaş Hatayspor'un kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularıyla Hatay Gastronomi Evi'ndeki programda buluştu.

Öntürk, buradaki konuşmasında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentin yeniden inşasında Hatayspor'un da öneminin büyük olduğunu ifade etti. Öntürk, şunları kaydetti:

"Birbirimize kenetlenip bu zor günleri hep beraber aşmamız lazım. Biz sadece bizden ibaret değiliz, sıradan bir spor kulübü de değiliz. Bizi izleyen Hatay'da 1 milyon 700 bin insan var. Hatay'ı da merak eden 85 milyon insan var, onun için görevimiz çok önemli, kutsal bir iş yapıyoruz. Biz üstümüze düşen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki siz bir, beraber ve güçlü olun. Hatay'a moral vermeye devam edin."

Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu da futbolcuların hangi şehir adına oynadıklarını görmeleri için kente ziyaret programı düzenlediklerini belirtti.

Hatayspor'un bir süredir Mersin'de maçlarını oynadığını hatırlatan Mıstıkoğlu, "Hatayspor için değil, Hatay için oynuyorsunuz. Mehmet Öntürk başkanımızın da söylediği gibi arkanızda 1 milyon 700 bin Hataylı var. Hepinizin gönlüne, emeğine sağlık." ifadesini kullandı.

Kaleci Erce Kardeşler de sezonu Hatayspor'a yakışır bir sırada bitirerek, sonraki sezonu Hatay'da oynamak istediklerini belirtti.

Moral yemeğine AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel ve AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katıldı.

Kulüp Başkanı Mıstıkoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, depremlerin ardından onarım çalışmalarının sürdüğü Antakya ilçesindeki Osman Çalgın Tesisleri'ni ziyaret etmiş, ardından da taraftarlarla bir araya gelmişti.