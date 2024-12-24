Hatayspor, Adana Demirspor\'a 3-1 Yenildi

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SÜPER Lig'in 17'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-1 kaybetti. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının rakibi küçük gördüğünü söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün değişik bir maç oynadık. Maçın başında gayet iyi başladık. Golümüzü de attık. Ondan sonra da zaten devre oldu. Devreden sonra hakem arkadaşımızın bir tane kırmızı kart göstermesi, bizim de 10 kişi kalmamız maalesef Kötü oldu. Ondan sonra oyun düzenini kuramadık maçın içinde. Sıkıntılı bir maç oldu. Böyle olmaması gerekiyordu. Çünkü çok ihtiyacımız vardı. Onların da çok ihtiyaçları vardı. Ama bizim biraz daha gayretli olmamız gerekiyordu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. ve oyun dediğim gibi 10 kişi kaldıktan sonra koptu. İnanılmaz goller attılar, yapacak bir şey de yoktu o anda da. Bütün değişiklikleri de yaptık. Oyunu değiştirelim diye. Maalesef olmadı. Bana göre arkadaşlarımız biraz konsantre olmadı. Bir de tabii ki küçük gördüler. Onları da söyledik. Kendilerine öyle bir şey düşünmeyin diye ama maalesef kaybettiğimiz bir maç oldu yani" dedi.

'KIRMIZI KART KIRILMA NOKTASI OLDU'

Kırmızı kartın maçın kendileri adına kırılma noktası olduğunu belirten Çalımbay, "Bir kere hiçbir oyuncu gidip kalecinin bir yerine bilerek basmaz. Hakem arkadaşlarımızın bilmeleri gerekiyor. Bir de tabii ki oradaki eksiklik bizim bir anda 3-4 yeri değiştirmek zorunda kalmamıza neden oldu" diye konuştu.

MUSTAFA DALCI: HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise, "Gerçekten takımımız 3-4 haftadır ciddi bir çıkış içerisinde. Oyuncuların sistem içerisinde değerli olduğuna inanıyoruz. Kimin oynadığı çok önemli değil. Tabii ki bu oyuncularımız ligde çok değerli ve çok özel oyuncular. Ama sistem içerisinde oyunculara istediğiniz oyunu oynatmak adına, onlara doğru aktardığınız zaman kimin oynadığı bazen hiç fark etmiyor. Bugün de bu maç bir örnek oldu. Dolayısıyla içeride istediğimiz oyunu, oyun planının kurguları, özellikle savunma ve hücum opsiyonlarını sahada oyuncularımızın doğru şekilde uyguladığını gördüğümüzde hoca olarak mutlu oluyoruz. Dolayısıyla hak edilmiş bir galibiyet. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.