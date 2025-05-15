Hatayspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlanıyor

HATAYSPOR sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 36'ncı haftasında, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren idmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Ligden düşmesi haftalar önceden kesinleşen Hatayspor, ligden düşen bir diğer takım olan rakibi Adana Demirspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.