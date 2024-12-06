Hatayspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 15'inci haftasında, deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının çalışmalarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında sahasında Osmaniyespor'u 5-0 ile geçen bordo-beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak, ardından hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.