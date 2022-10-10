Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

10.10.2022 13:32
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Dün Alanyaspor'a karşı oynanan maçta 60 dakika ve üzerinde süre alan oyuncular 25 dakika yenilenme, diğerleri ise dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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Fatih Karagümrük maçının ardından Fatih Karagümrük maçının ardından Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yaptı Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yaptı
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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