Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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