Hatayspor, ligi üst sıralarda bitirme hedefinde - Son Dakika
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Hatayspor, ligi üst sıralarda bitirme hedefinde

06.04.2022 11:30
Hatayspor, ligi üst sıralarda bitirme hedefinde

Spor Toto Süper Lig'de 48 puanla 7. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, üst sıralara tırmanmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 48 puanla 7. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, üst sıralara tırmanmak istiyor.

Ligde çıktığı 31 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Hatayspor, topladığı 48 puanın üzerine koyarak Avrupa kupalarına katılım bileti elde etme peşinde.

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine, bu sezon başarılı bir performans sergilediklerini söyledi.

Ligde şu an güzel bir konumda bulunduklarını aktaran Özat, "Üç büyüklerin zirveden koptuğu bir yıl oldu. Biz de burada geçen yılki başarımızı devam ettirmeye çalıştık. Burada teknik ekip ile futbolcularımızın özverili çalışmaları, salgından sonraki sürece adaptasyon ve seyircimizle buluşma... Hepsi gerçekleşince, başarımız da devam etti." diye konuştu.

Avrupa kupalarına katılma hedeflerini sürdürdüklerinin altını çizen Özat, "Biz tabii ki Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Avrupa'ya gitmek isteyen kulüp sayısı çok. Aynı potadayız hepimiz. İnşallah bu yolun sonunda amaçladığımız, umduğumuz yerin daha üstünde bir yerde ligi bitirmeyi nasip eder Allah. Bunu başarmak istiyoruz. Onun için asılıyoruz. Kümede kalmayı garantiledik. Bir hedefimizin olması lazım. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Elimizdeki imkanlar, oyuncu derinliğimiz ve oynayacağımız maçlar bunu belirleyecek." ifadelerini kullandı.

"El Kaabi çok çalışarak karşılığını alıyor"

Özat, gol krallığı yarışında 15 golle zirvede bulunan futbolcuları Ayoub El Kaabi'nin kişilik sahibi, prensipli, örnek bir sporcu olduğunu vurgulayan Özat, şunları kaydetti:

"El Kaabi çok çalışarak karşılığını alıyor. Arkadaşları da El Kaabi'yi çok seviyor. Tabii ki kendisinin de ifade ettiği gibi tek başına bir başarı olmaz. Ona pas verecekler. Munir kurtaracak, defans çıkartacak. Öyle olur. Bunların hepsi uyum içinde olmasının sonucu. Burada gerek transfer komitesinin, gerek teknik ekibin ve tabii ki onursal başkanımız Lütfü Savaş'ın oyuncu takibinin ne kadar karşılık bulduğunu görmüş olduk. El Kaabi'nin gol krallığında önde olması bizi mutlu ediyor."

Tüm oyuncularından memnun olduklarını dile getiren Mustafa Özat, hepsinin takımda kalmasını istediklerini sözlerine ekledi.

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Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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