Hatayspor'un genç santraforu Bertuğ, çıkışlarını sürdüreceklerine inanıyor Açıklaması - Son Dakika
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Hatayspor'un genç santraforu Bertuğ, çıkışlarını sürdüreceklerine inanıyor Açıklaması

14.10.2022 11:38
Hatayspor'un genç santraforu Bertuğ, çıkışlarını sürdüreceklerine inanıyor Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un genç santraforu Bertuğ Özgür Yıldırım, ligde galip geldikleri son iki haftada sergiledikleri performansı sürdürerek üst sıralara doğru tırmanacaklarına inandığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un genç santraforu Bertuğ Özgür Yıldırım, ligde galip geldikleri son iki haftada sergiledikleri performansı sürdürerek üst sıralara doğru tırmanacaklarına inandığını söyledi.

Ligin 8. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçında ilk golünü atan 20 yaşındaki Bertuğ, AA muhabirine, lige kötü başladıklarını ve ilk 6 haftada istedikleri sonuçları alamadıklarını dile getirdi.

Sezonun ilk haftalarında iyi oynamalarına rağmen skor bulamadıklarını anlatan genç santrafor, bu nedenle takım içindeki arkadaşlarıyla stresli zamanlar yaşadıklarını belirtti.

Bertuğ, teknik direktör Volkan Demirel ile takımda bir değişim yaşanmaya başladığını vurgulayarak, "Sezona kötü başladık ama her zaman takım arkadaşlarımızla ve hocalarımızla 'Sezona nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli' diye konuşuyorduk. Kötü gidişatın sebebini oyuna bağlayamam, oyun olarak çok kötü performans sergileyemiyorduk ama skor bulmakta zorlanıyorduk. Uzun süre galip gelemedik. Bir galibiyet için ufak bir kıvılcım lazımdı. O kıvılcımın da hoca değişimden sonra, Volkan hocamızla geldiğini düşünüyorum." dedi.

Şu an her şeyin iyi gittiğini anlatan Bertuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni hoca demek, yeni bir takım demek bence. Volkan hoca geldiğinden beri bütün hava değişti. Kötü bir gidişat vardı. Herkesin kafası karışıktı. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Açıkçası strese giriyorduk yavaş yavaş çünkü 6 hafta galip gelememiştik ama biliyorduk, takımımıza hep güveniyorduk. Her şeyin iyi olacağını biliyorduk. Şu an olduğu gibi maçları kazanmaya başladık. Takım olarak da birbirimize daha çok bağlandık. Şu an herkes çok mutlu ve her maçı çok üst düzey kazanma isteğiyle çıkıyoruz."

"Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

Maçlarda galip geldikçe takım arkadaşlarıyla daha çok hırslandıklarının altını çizen Bertuğ, "Bizim tek ihtiyacımız olan galibiyetti. Aldığımız galibiyetlerle de istediğimiz mutluluğu, huzuru elde ettik. Yukarı çıkabilmek için galip geldikçe bir seri yakalamamız gerektiğini biliyoruz, ona başladığımızı düşünüyorum. Bu saatten sonra kolay kolay maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Şu an görünürde olan bir çıkışımız var. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Şu an tek hedefimiz maç kaybetmeden her maça 3 puan almak için çıkmak." diye konuştu.

Bertuğ, teknik direktörleri Volkan Demirel'in göreve geldiği ligin 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında kendisine ilk 11'de görev vermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Demirel'in kendisine güvendiğini vurgulayan Bertuğ, "Volkan hocadan önce bu sezon 2 maçta görev almıştım. Çok uzun sürelerde değildi, 10-15 dakika oynamıştım. Volkan hoca göreve ilk geldiği günden beri onunla hep iletişim halindeydik. Bana güvendiğini söyledi ve forma şansı verdi. Ona çok teşekkür ederim. Forma şansı bulduğum ilk maçta gol atmak nasip oldu Allah'tan. Çok güzel duygular yaşadım. Tabii ki kendime güveniyordum ama Volkan hocanın bana verdiği bu şansı golle değerlendirmek benim için çok mutluluk verici oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Hatayspor benim için ilklerin takımı"

Bertuğ, Hatayspor'un kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Hatayspor benim için ilklerin takımı. Milli takıma ilk kez burada çağırıldım, ilk Süper Lig maçını burada oynadım, ilk Süper Lig golümü burada attım. O yüzden Hatayspor'un yeri bende apayrıdır." ifadelerini kullandı.

Genç santrafor, VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın deplasmanda yapacakları maça sıkı şekilde hazırlandıklarını ve sahaya 3 puan almak için çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Volkan Demirel, Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'un genç santraforu Bertuğ, çıkışlarını sürdüreceklerine inanıyor Açıklaması - Son Dakika

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