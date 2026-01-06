Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, çareyi naylon örtüyle buldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, çareyi naylon örtüyle buldular

Haberin Videosunu İzleyin
Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, çareyi naylon örtüyle buldular
06.01.2026 18:23  Güncelleme: 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, çareyi naylon örtüyle buldular
Haber Videosu

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un maçlarına ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemini, kentte hava sıcaklıklarının eksi 17 derecelere kadar düşmesinin ardından, özel naylon örtü ile kaplandı. Stadyum müdürü Ali Yılmaz, ''Kış sezonunda zeminin rutin korumaları yapılıyor. Yapay çim güçlendirme araçları, yapay ışıklandırma vererek çimlerin güçlendirilmesini sağlıyoruz'' dedi.

Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemini, kentte hava sıcaklıklarının eksi 17 derecelere kadar düşmesinin ardından, özel naylon örtü ile kaplandı.

HAVA EKSİ 17 DERECE OLUNCA ZEMİNE NAYLON ÖRTÜ SERİLDİ

Kentte etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları eksi 17 derecelere kadar düştü. Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor'un maçlarına ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda da zeminin korunması için çalışmalar yapıldı. Lige verilen arada, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. tarafından bakım ve onarımları yapılan stadyumda, zeminin dondan etkilenmemesi için çim üstüne özel naylon örtü serildi. Eksi 17 derecede stadyum zemini naylon örtüyle hava aldırılmazken, 2-3 gün arasında ise örtü kaldırılıp çimler havalandırıldı. Yapay güneşleme sisteminin de devrede olduğu stadyumda, çimlerin soğuk havadan zarar görmemesi için çalışmalar sürüyor.

Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, çareyi naylon örtüyle buldular

'ÇİMİN SAĞLIKLI KALMASINI SAĞLADIK'

Stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Kış sezonunda zeminin rutin korumaları yapılıyor. Yapay çim güçlendirme araçları, yapay ışıklandırma vererek çimlerin güçlendirilmesini sağlıyoruz. Bunu zaten kış boyunca sahada gezdirerek yapıyoruz. Kar yağışının ardından olağanüstü bir soğuk vardı. Hava sıcaklıkları eksi 17, 18 hatta 20'lere kadar düştü. Burada bu sistem yeterli olmuyor. Ekstradan koruyucu bir örtü sermemiz gerekti. Hava alabilen bir örtü ile bir de naylon örtülerimiz var. Biz hava çok soğuk olduğu için naylon örtüleri tercih ettik. 2-3 gün zeminin üzerini naylonla kapattık. 2-3 günde bir de örtüyü kaldırıp, havalandırma yaptık. Bu şekilde çimin sağlıklı kalmasını sağladık" dedi.

Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, çareyi naylon örtüyle buldular

'GÖLGE ALANLARDA GÜNEŞİN TAKLİDİ OLUYOR'

Ligin ikinci yarısı için çalışmalarının devam ettiğini belirten Yılmaz, "Şu anda zeminimiz iyi. Son maçtan sonra bakım çalışması yaptık. Ardından da bu soğuklar geldi. Yine de şu anda tohumlarımız çıktı. Zeminimiz iyi durumda. Zaten naylonu açtıktan sonra bunu da göreceksiniz. Şu anda ligin ikinci yarısına hazırız ama önümüzde biraz daha zaman var. Bu durum bizim için daha iyi olacak ve güzel bir zemin ile ikinci devreye başlayacağız. Yapay güneşlendirme ışıkları stadyumun yapısından dolayı gölge alanlarda kullanılan, güneşin taklidi gibi oluyor. Çimin güneşe ihtiyacı var. Bunu da stadyum yapısından dolayı sağlayamadığımız için özellikle kış aylarında sahalarda çok fazla gölge oluyor. Onun için bu ışıkları kullanıyoruz bu sayede çim hem daha fazla fotosentez yapıyor hem de kökünü güçlendirip, daha güçlü kalıyor. Yıllardır yapay ışıklandırmaları kullanıyoruz" diye konuştu.

Kayserispor, Ali Yılmaz, Enerji, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, çareyi naylon örtüyle buldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
İrlanda’dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30’una kadar devlet desteği İrlanda'dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30'una kadar devlet desteği
Berlin’de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti Berlin'de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti
Stockholm’de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:53:07. #7.11#
SON DAKİKA: Hava sıcaklığı eksi 17 dereceyi gördü, çareyi naylon örtüyle buldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.