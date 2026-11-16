Hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-1 yenen Göztepe'de Armstrong iki gol attı - Son Dakika
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Hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-1 yenen Göztepe'de Armstrong iki gol attı

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Hazırlık maçında Ümraniyespor\'u 4-1 yenen Göztepe\'de Armstrong iki gol attı
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Milli maç arasında Ümraniyespor ile hazırlık maçına çıkan Göztepe, rakibini 4-1 mağlup etti. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda taraftara kapalı oynanan karşılaşmada Sinclair Armstrong iki gol atarken, Bokele de bir kez fileleri havalandırdı.

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe milli maçlar nedeniyle verilen arada 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Taraftara kapalı olarak Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar 4-1 kazandı. Göztepe'de İrlandalı golcü Sinclair Armstrong 2 kez fileleri sarsarken, Bokele de ağları havalandırdı. Göztepe'nin diğer golünde ise Ümraniyesporlular topu kendi kalesine gönderdi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Göztepe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen sağ bek Ogün Bayrak da iyileşip Ümraniyespor karşılaşmasında süre aldı. Yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Göztepe 22 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göz-Göz 11 maç sonunda 15 puan toplayıp 10'uncu sıraya adını yazdırdı.

Kaynak: DHA
FutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-1 yenen Göztepe'de Armstrong iki gol attı - Son Dakika
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