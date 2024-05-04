HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Yalıkavak ve Konyaaltı Belediyesi Finalde Karşılaşacak - Son Dakika
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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Yalıkavak ve Konyaaltı Belediyesi Finalde Karşılaşacak

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Yalıkavak ve Konyaaltı Belediyesi Finalde Karşılaşacak

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Yalıkavak ve Konyaaltı Belediyesi rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Final maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

04.05.2024 18:05  Güncelleme: 18:21
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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de rakiplerini eleyen Yalıkavak ile Konyaaltı Belediyesi finalde eşleşti.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibini bulacağı final maçı ise 5 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Dörtlü Final'i bugün oynanan ilk yarı final maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 35-24 yenen Yalıkavak, finale yükselen ilk takım oldu. Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 15-14'lük skorla Yalıkavak, önde kapattı. Karşılaşmanın en skorer ismi İzmir BBSK'dan 10 golle Elif Sıla Aydın oldu.

Hakemler: Halil Kılıç, Hamza Sükan

Yalıkavakspor: Anca Mihela Rombescu, Buket Seven, Yasemin Özgür, Perihan Topaloğlu Acar, Yeliz Özel, Zehra Oğuz, Sude Karademir, Elaine Gomes Barbosa, Fatma Akgün, Tuana Akman, Ece Sözmen, Mouna Chebbah, Kübra Sarıkaya, Ümmügülsüm Bedel, İlke Yıldız, Edanur Burhan

İzmir BBSK: Leopoldina Guerra da Costa Cristovao, Sena Şentürk, Sude Naz Dağ, Berfin Havinsu Zengin, Juleidy da Conceıçao Baptista Lourenco, Nehirnaz Poyraz, Esin Sağdıç, Sude Güngör, İrem Çelebi, Özge Yakar, Tuğba Diker, Zeynep Onur, Halime İslamoğlu, Elif Sıla Aydın

Diğer finalist Konyaaltı Belediyesi oldu

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda oynanan diğer yarı final maçında Konyaaltı Belediyesi, Kastamonu Belediyesi'ni 33-30'luk skorla mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısını da 14-13 Konyaaltı Belediyesi önde kapatırken, maçın en skorer ismi Konyaaltı Belediyesi'nden Diğdem Hoşgör oldu.

Hakemler: Gökhan Adıgüzel, İldeniz Kaygusuz

Konyaaltı Belediyesi: Isabella Noelle Mben Bediang, Samara da Silva Vieira, Ivana Gakidova, Ceylan Aydemir, Diğdem Hoşgör, Valeriia Baranık, Alena Ikhneva, Sevilay İmamoğlu Öcal, Edanur Çetin, Oleksandra Furmanets, Elena Gjorgjievska

Kastamonu Belediyesi: Beyzanur Türkyılmaz, Cansu Akalın, Sinem Vatan Güney, Burcu Dindar, Nurceren Akgün Göktepe, Betül Yılmaz, Yaren Berfe Göker, Yasemin Şahin, Kevser Bektaş, Büşra Işıkhan, Merve Erbektaş, Emine Gökdemir - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Yalıkavak ve Konyaaltı Belediyesi Finalde Karşılaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Yalıkavak ve Konyaaltı Belediyesi Finalde Karşılaşacak - Son Dakika
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