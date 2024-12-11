Spor

-Henrik Rydström: Galatasaray daha güçlü

-Rydström: Kaleyi 17 yaşındaki persson koruyacak

-Rösler: Galatasaray, dünyanın en iyi hücum oyuncularına sahip

Serhan TÜRK/ MALMÖ, - UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ıncı haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İsveç temsilcisi Malmö'nün teknik direktörü Henrik Rydström, Galatasaray'ın kendilerinden çok güçlü olduğunu söyledi.

İsveçli teknik adam, Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen ve futbolculardan Colin Rösler'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildikleri Beşiktaş ile Galatasaray'ı kıyaslayan tecrübeli teknik direktör, "Galatasaray'ı Beşiktaş'a göre daha güçlü görüyoruz. Daha ofansif bir takım. Beşiktaş'ta bunu göremedik. Beşiktaş o zamanlar daha zor bir süreçten geçiyordu. Galatasaray'ı daha sakin buluyoruz" dedi.

İsveç Ligi'nin erken bitmesinin kendilerini zorladığına değinen Rydström, "Ligin erken bitmesi hem İsveç hem de Norveç takımlarını zorluyor. Takımlar kopmuş oluyor. Yarınki müsabakanın bir önceki maç gibi olmamasını umuyoruz. Motivasyonda bir sıkıntı yok. Ancak konsantrasyonda zorluk olabiliyor. Düzenli maçlar oynanmadığında konsantrasyon sağlamakta zorlanıyoruz. Sık antrenmanlarımız oluyor. Ayrıca İspanya'da kamp yaptık. RFS ile hazırlık maçı yaptık" diye konuştu.

Rydström yarınki maçı kazanmaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kazanmamız gerekiyor. İyi bir lig geçirdik. Daha çok puanımız olabilirdi. Beşiktaş ile yaptığımız maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Taraftarımız bizi Galatasaray gibi takımlarla kıyaslıyor. Güçlü rakiplere rağmen iyi maçlar çıkardık. Yarın en zor maçlardan biri olacak. Galatasaray, hücum oyununu çok iyi uyguluyor. Maçı kazanmak için sadece defans yapmak yetmeyecektir. Galatasaray'ın bizi yavaşlatmasına izin vermemeliyiz. Kalecimize yardımcı olabilir, kalemizi koruyabiliriz. Ancak 11 futbolcuyu sadece kaleyi korumak için kullanmamalıyız"

Galatasaray'da Osimhen, Icardi ve Barış Alper'in sakatlandığını söyleyen Rydström, "Üç kişinin olmaması bir şeyi değiştirmeyecek. Galatasaray hala çok güçlü bir takım. Dürüst olmak gerekirse biz Galatasaray'ın yakınında değiliz. Kazanmamız için büyük bir şey olması gerekiyor. Rangers, Olympiakos veya Beşiktaş'a karşı kazanmak gibi bir şey değil. Yarınki maçtan galip ayrılmamız için her şeyin iyi ve yolunda gitmesi gerek" ifadelerini kullandı.

'KALEYİ 17 YAŞINDAKİ PERSSON KORUYACAK'

Rydström, Galatasaray karşısında kaleyi 17 yaşındaki Joakim Persson'un koruyabileceğini söyledi.

Bir dönem Gençlerbirliği'nde forma giyen Johan Dahlin'in sakatlığı, diğer kaleci Ricardo Friedrich'in de hastalığı olduğunu belirten Rydström, "Ricardo, çok hasta. Kendisini iyi hissetmiyor. Yarın oynayıp oynamayacağıyla ilgili cevap veremem. Dün doktorlarıyla konuştuğumda durumu kötüydü. Bugün doktorlarıyla görüşmedim. Risk almak istemediğimiz için bugün antrenmana çıkarmadık"

Rydström, 17 yaşındaki kaleci Persson ile ilgili, "Persson, büyük bir yetenek. A takımla olmasının bir sebebi var. 2007 doğumlu olmasına rağmen fiziksel açıdan başka seviyede. Dahlin ve Friedrich'in olmamasını çok düşünmüyorum. Yarın her türlü kalede biri olacak. Kalecimiz genç ve tecrübesiz ama bu durum daha iyi olabilir."

RÖSLER: GALATASARAY, DÜNYANIN EN İYİ HÜCUM OYUNCULARINA SAHİP

Norveçli stoper Colin Rösler ise Galatasaray'ın dünyanın en iyi hücum oyuncularına sahip olduğunu dile getirdi.

Sarı-kırmızılı takımın kalitesine değinen 24 yaşındaki stoper, "Yarınki maçın eğlenceli olacağını düşünüyorum. Dünyanın en iyi hücum oyuncuları olan bir takımla karşılaşacağımız için heyecanlıyım." diye konuştu.

Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine Rösler, "Üç güçlü oyuncu olmasa da Galatasaray'ın çok fazla iyi oyuncusu var. Onlar yoklar diye daha rahat değiliz" dedi.

Genç stoper, kalede 17 yaşındaki Persson'un forma giyme ihtimali üzerine, "Bütün kalecilerimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Şu anda kimin kalede olacağı kesinleşmedi. Ancak hepsi iyi kaleciler. Kim olursa olsun en iyi sonucu almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

İsveç Ligi'nin kasımın başında bittiğinin hatırlatılması üzerine Rösler, "Ne kadar uzun bir lig olsa da önümüzde maçlar var. Şu anki ilgi odağımız tatil değil" diyerek sözlerini bitirdi.