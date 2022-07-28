Hentbolda erkekler ve kadınlarda Süper Lig mücadelesi 10 Eylül'de başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbolda erkekler ve kadınlarda Süper Lig mücadelesi 10 Eylül'de başlayacak

28.07.2022 15:12
Hentbolda erkekler ve kadınlarda Süper Lig mücadelesi 10 Eylül'de başlayacak

Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu mücadelesi, 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu mücadelesi, 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyondan yapılan açıklamaya göre, liglerin fikstür çekimi 21 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. THF Spor Kompleksi Konferans Salonu'ndaki fikstür çekimi saat 14.00'te yapılacak.

Yeni sezonda Kadınlar Süper Lig'de 10, Erkekler Süper Lig'de ise 12 takım mücadele edecek.

Liglerde yer alacak takımlar ise şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Adasokağı, Anadolu Üniversitesi, Görele Belediyespor,, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Tekirdağspor, Üsküdar Belediyespor, Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor

Erkekler Süper Lig

Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor, Mamak Belediyespor, Mihalıççık Spor, Nilüfer Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor

YORUMLAR
500
13 yıldır borcunu ödemediği için arkadaşını öldürdü 13 yıldır borcunu ödemediği için arkadaşını öldürdü Yalova Makine İhtisas OSB'de 3'üncü fabrikanın temeli atıldı Yalova Makine İhtisas OSB'de 3'üncü fabrikanın temeli atıldı
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbolda erkekler ve kadınlarda Süper Lig mücadelesi 10 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
13:38 Onlarca ineğin ördekten korkup kaçması görenleri gülümsetti
13:34 Torino'nun teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktör Davide Vagnati kampta kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:21:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hentbolda erkekler ve kadınlarda Süper Lig mücadelesi 10 Eylül'de başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement