Hentbol Süper Lig 15. Hafta Başlıyor

Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig Vedat Pars Sezonu'nda 15. hafta yarın yapılacak bir karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Nilüfer Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

21 Aralık Cumartesi:

13.00 Rize Belediyespor - Spor Toto (Güneysu)

15.00 Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 DEPSAŞ Enerji As - Köyceğiz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

22 Aralık Pazar:

14.00 Mihalıççık Belediyespor - Güneysu (Porsuk)

16.00 Beykoz Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (R. Şahin Koktürk)