Hentbolda Türkiye Kupası ve Süper Kupa Heyecanı - Son Dakika
Spor

Hentbolda Türkiye Kupası ve Süper Kupa Heyecanı

21.08.2025 09:21
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. Tur ve Süper Kupa maçları Ankara'da başlıyor. Detaylar burada.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. Tur ile Erkekler Süper Kupa maçları, Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ve Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 2024-25 sezonundaki performanslarıyla Süper Kupa oynamaya hak kazanan dört takımın Erkekler Süper Kupa yarı final programı şöyle:

23 Ağustos Cumartesi:

18.30 Spor Toto-Beşiktaş

20.30 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor

Hentbol Erkekler Süper Kupa final maçı ise 24 Ağustos Pazar günü Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Erkekler Türkiye Kupası 1. tur:

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ön eleme maçında yarın (22 Ağustos Cuma) İstanbul Gençlik Spor Kulübü ile Önallar Giresunspor karşılaşacak.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur programı şöyle:

22 Ağustos Cuma: (Ön eleme)

17.00 İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Önallar Giresunspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

23 Ağustos Cumartesi:

14.30 Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

16.30 Rize Belediyespor- Güneysu (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

24 Ağustos Pazar:

16.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

18.00 İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Önallar Giresunspor eşleşmesinin galibi-Mihalıççık Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
