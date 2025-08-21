Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. Tur ile Erkekler Süper Kupa maçları, Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ve Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 2024-25 sezonundaki performanslarıyla Süper Kupa oynamaya hak kazanan dört takımın Erkekler Süper Kupa yarı final programı şöyle:
23 Ağustos Cumartesi:
18.30 Spor Toto-Beşiktaş
20.30 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor
Hentbol Erkekler Süper Kupa final maçı ise 24 Ağustos Pazar günü Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.
Erkekler Türkiye Kupası 1. tur:
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ön eleme maçında yarın (22 Ağustos Cuma) İstanbul Gençlik Spor Kulübü ile Önallar Giresunspor karşılaşacak.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur programı şöyle:
22 Ağustos Cuma: (Ön eleme)
17.00 İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Önallar Giresunspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
23 Ağustos Cumartesi:
14.30 Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
16.30 Rize Belediyespor- Güneysu (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
24 Ağustos Pazar:
16.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
18.00 İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Önallar Giresunspor eşleşmesinin galibi-Mihalıççık Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
Son Dakika › Spor › Hentbolda Türkiye Kupası ve Süper Kupa Heyecanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?