Salon: Antakya Kapalı Spor Salonu
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Hande Öztürk, Berk Kurtulmuş
Hatayspor: Willey 30, Gorini 11, Büşra Akbaş 7, Ayşegül Günay Aladağ 6, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 4, Kalani Brown 24, Gökçe Doğan
BOTAŞ: Dubljevic 4, Ceren Gökdemir, Ayşe Cora 6, Hatice Pelin Gülçelik 5, Sehernaz Çidal 11, İnci Güçlü, Tilbe Şenyürek 13, Işıl Alben 4, Jurjane 15, Davis 19
1. Periyot: 32-22
Devre: 52-48
3. Periyot: 65-62
Beş faulle çıkan: 21.54 Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Hatayspor, sahasında BOTAŞ'ı 82-77 yendi.
Kaynak: AA
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