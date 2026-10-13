Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi\'nde heyecan yeniden başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında ikinci hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek haftada 18 mücadele oynanacak. Galatasaray bu akşam Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe ise yarın deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında ikinci hafta maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 13 ve 14 Ekim tarihlerinde toplam 18 karşılaşma oynanacak.

İkinci haftanın ilk gününde 9 mücadele futbolseverlerle buluşacak. Türk temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları ise haftanın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor.

GALATASARAY, BARCELONA'YI AĞIRLAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, bu akşam İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, saat 22.00'de başlayacak mücadelede taraftarı önünde galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE, ASTON VILLA DEPLASMANINDA

Turnuvadaki bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin deplasmandaki mücadelesi TSİ 22.00'de başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜNÜN MAÇLARI (13 EKİM SALI)

  • 19.45 Lens - Sporting
  • 19.45 Sabah - Slavia Prag
  • 22.00 Galatasaray - Barcelona
  • 22.00 Arsenal - Lille
  • 22.00 Atletico Madrid - Manchester United
  • 22.00 Inter - Club Brugge
  • 22.00 Leipzig - PSV
  • 22.00 Viking - Bayern Münih
  • 22.00 Villarreal - Napoli

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARININ MAÇLARI (14 EKİM ÇARŞAMBA)

  • 19.45 Feyenoord - Como
  • 19.45 LASK - Liverpool
  • 22.00 Aston Villa - Fenerbahçe
  • 22.00 Bodo/Glimt - Borussia Dortmund
  • 22.00 Manchester City - Paris Saint-Germain
  • 22.00 Real Betis - Porto
  • 22.00 Roma - Real Madrid
  • 22.00 Slovan Bratislava - Stuttgart
  • 22.00 Shakhtar Donetsk - AEK
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFenerbahçeBarcelonaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 27kadir2763 27kadir2763:
    Türk takımlarına gönülden başarılar diliyorum. Hepsi inş galibiyet alırlar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Ne İsviçre ne Amerika Bu güzellik Doğu Anadolu’da Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü Balıkçılardan skandal çağrı Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı
İspanya’nın milli gününde büyük fiyasko İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı
Askeri tatbikatta inanılmaz skandal Şifreler bile kaydedildi Askeri tatbikatta inanılmaz skandal! Şifreler bile kaydedildi
12:05
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
11:53
Aziz Yıldırım’a kötü haber Ocakta gelecek demişti, Çin’e imza attı
Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı
11:37
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
11:32
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kazanma ihtimalleri açıklandı
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
09:30
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 12:14:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei