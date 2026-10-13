Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi\'nde heyecan yeniden başlıyor

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında ikinci hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek haftada 18 mücadele oynanacak. Galatasaray bu akşam Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe ise yarın deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında ikinci hafta maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 13 ve 14 Ekim tarihlerinde toplam 18 karşılaşma oynanacak.
İkinci haftanın ilk gününde 9 mücadele futbolseverlerle buluşacak. Türk temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları ise haftanın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor.
GALATASARAY, BARCELONA'YI AĞIRLAYACAK
Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, bu akşam İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, saat 22.00'de başlayacak mücadelede taraftarı önünde galibiyet arayacak.
FENERBAHÇE, ASTON VILLA DEPLASMANINDA
Turnuvadaki bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin deplasmandaki mücadelesi TSİ 22.00'de başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜNÜN MAÇLARI (13 EKİM SALI)
- 19.45 Lens - Sporting
- 19.45 Sabah - Slavia Prag
- 22.00 Galatasaray - Barcelona
- 22.00 Arsenal - Lille
- 22.00 Atletico Madrid - Manchester United
- 22.00 Inter - Club Brugge
- 22.00 Leipzig - PSV
- 22.00 Viking - Bayern Münih
- 22.00 Villarreal - Napoli
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARININ MAÇLARI (14 EKİM ÇARŞAMBA)
- 19.45 Feyenoord - Como
- 19.45 LASK - Liverpool
- 22.00 Aston Villa - Fenerbahçe
- 22.00 Bodo/Glimt - Borussia Dortmund
- 22.00 Manchester City - Paris Saint-Germain
- 22.00 Real Betis - Porto
- 22.00 Roma - Real Madrid
- 22.00 Slovan Bratislava - Stuttgart
- 22.00 Shakhtar Donetsk - AEK
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)