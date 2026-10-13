Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi\'nde heyecan yeniden başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında ikinci hafta maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 13 ve 14 Ekim tarihlerinde toplam 18 karşılaşma oynanacak.

İkinci haftanın ilk gününde 9 mücadele futbolseverlerle buluşacak. Türk temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları ise haftanın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor.

GALATASARAY, BARCELONA'YI AĞIRLAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, bu akşam İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, saat 22.00'de başlayacak mücadelede taraftarı önünde galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE, ASTON VILLA DEPLASMANINDA

Turnuvadaki bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin deplasmandaki mücadelesi TSİ 22.00'de başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜNÜN MAÇLARI (13 EKİM SALI)

19.45 Lens - Sporting

19.45 Sabah - Slavia Prag

22.00 Galatasaray - Barcelona

22.00 Arsenal - Lille

22.00 Atletico Madrid - Manchester United

22.00 Inter - Club Brugge

22.00 Leipzig - PSV

22.00 Viking - Bayern Münih

22.00 Villarreal - Napoli

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARININ MAÇLARI (14 EKİM ÇARŞAMBA)