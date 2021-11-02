Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı

Aykut Kocaman'la yolları ayırdıktan sonra göreve Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir, eski günlerine geri dönüş sinyali yaktı. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 3 lig maçında galibiyet aldı.

13 MAÇTA 1 YENİLGİ

Emre Belözoğlu, geçen sezon Fenerbahçe'de 10 maçta hocalık yaptı. 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sivasspor yenilgisi de bilindiği gibi şampiyonluğun kaçtığı maç oldu. Belözoğlu, Başakşehir'deki 3 maçını kazandı. Beşiktaş, Antalyaspor ve Adana Demirspor'a karşı zafer kazandı. Puan ortalaması ise 2.46.

"HÜCUM İSTİYOR"

Takımın kaptanı Visca, Emre Belözoğlu'na övgüler yağdırdı. Boşnak futbolcu, "Emre hoca geldiğinden beri çok şey değiştirdi. Daha da çok şey değiştireceğine inanıyorum. Bizden coşkulu ve hücum futbolu oynamamızı istedi" ifadelerini kullandı. Maçın ardından yayıncı kuruluşta Emre Belözoğlu'na övgüler yağdırıldı. Sosyal medyadaki futbolseverler de Emre Belözoğlu'nun performansını gündeme taşıdı.

20 DAKİKADA DÖNÜŞ

Adana Demirspor, 60'ta Assombalonga ile penaltıdan öne geçti. Başakşehir, 71'de Chadli ile skoru eşitledi. Son dakikada Başakşehir lehine penaltı çaldı. Topun başına geçen Visca, şık bir vuruşla kaleciyi mağlup etti. Üç haftada 9 puan toplayan Başakşehir, böylece puanını 15 yaparak 10. sıraya çıktı. Adana Demirspor ise 13 puanla 12. sırada kaldı.

"TAM BİR WİNNER"

Yorumcular Nihat Kahveci ve Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'na methiyeler düzdü. Kahveci, "Tam bir winner. Gerçekten bileği bükülmüyor. Herkesin dikkatini çekti. Sivas maçını kazansaydı her şey farklı olacaktı" dedi. Volkan Demirel, "Çok ince eleyip sık dokuyan birisi. Rakibi detaylı analiz eder. Saatlerini harcar. Emre hoca çalışmalarının meyvelerini topluyor" ifadelerini kullandı.