Üye Girişi
Herkes Galatasaray'ı durduran kaleciyi konuşuyor, geçen yıl da aynısını yapmış - Son Dakika

Herkes Galatasaray'ı durduran kaleciyi konuşuyor, geçen yıl da aynısını yapmış

29.12.2021 00:28

Galatasaray'ı kupanın dışına iten Denizlispor'da kaleci Abdulkadir Sünger'in olağanüstü performansıyla çok konuşuluyor. Abdulkadir, 19 kurtarış, 1 penaltı kurtarışı ve 1 penaltı golü ile maça damgasını vurdu. Abdülkadir, geçen sezon da Galatasaray'ın şampiyonluk için fark atması gereken maçta yine benzer bir performans sergilemişti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray- Denizlispor maçına 21 yaşındaki Abdulkadir Sünger'in performansı tarihe geçti. Abdulkadir, tam 19 kurtarış yaparak Galatasaraylı futbolculara geçit vermedi.

Her şeyi anlatan o fotoğraf! Galatasaray'ı durduran genç Abdulkadir, bir gece Türkiye'de kahraman oldu

ARTIK YORULDU

Abdulkadir, uzatma anlarında da yaptığı kurtarışlarla Galatasaraylılara adeta pes ettirdi. Hayli yorulan Abdulkadir, bir süre yerden kalkamadı.

Her şeyi anlatan o fotoğraf! Galatasaray'ı durduran genç Abdulkadir, bir gece Türkiye'de kahraman oldu

PENALTILARDA ŞOV

Penaltılara giden karşılaşmada Abdulkadir'in inanılmaz performansı devam etti. 1 penaltı kurtaran Abdulkadir, 1 de penaltı golü atarak unutulmaz performansını imzaladı.

Her şeyi anlatan o fotoğraf! Galatasaray'ı durduran genç Abdulkadir, bir gece Türkiye'de kahraman oldu

"MAÇI ALDIK DEDİM"

Maçın kahramanı Abdulkadir, "Penaltılara gidince 'Aldık' demiştim. Penaltılarda daha iyiyim. Hocamız da bana 5. penaltıyı attırdı. Bir tane de kurtardım. Çok mutluyuz vallahi.Kötü gidişatımız vardı. Bizim için çok güzel galibiyet" zaferden sonra yorumunda bulundu.

Her şeyi anlatan fotoğraf! Herkes Galatasaray'ı durduran kaleciyi konuşuyor, geçen yıl da aynısını yapmış

GEÇEN SEZON DA AYNISINI YAPTI

Geçtiğimiz sezonun 41. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u deplasmanda 4-1 mağlup etmiş, Abdülkadir 1'i penaltı olmak üzere 6 kurtarış yapmış, Sarı Kırmızılıların daha farklı bir galibiyet almasına engel olmuştu. Geçen sezon Galatasaray şampiyonluğu averajla kaçırmıştı.

ABDÜLKADİR SÜNGER KİMDİR?

Abdülkadir Sünger 24 Mayıs 2000 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi.

Abdülkadir Sünger, Denizlispor'da kaleci olarak oynayan profesyonel futbolcudur.

Abdülkadir Sünger 2012–2016 yılları arasında Sarayköy 1926'da görev yaptı. Abdülkadir Sünger, 2016'dan bu yana da Denizlispor'da oynamaktadır.

Transfermarkt verilerine göre Abdulkadir Sünger'in piyasa değeri 200 bin euro.

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Denizlispor, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Galatasaray'ı durduran kaleciyi konuşuyor, geçen yıl da aynısını yapmış - Son Dakika Spor


AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı         
14:17
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
00:28 Herkes Galatasaray'ı durduran kaleciyi konuşuyor, geçen yıl da aynısını yapmış
00:27 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan ek zam talebi: En kısa sürede hayata geçirilmeli
00:27 Tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş intihar etti
00:25 Son enflasyon verileri, 3 Ocak'ta açıklanacak
00:09 Denizlispor, Nef Stadı'nda penaltılarda Galatasaray'ı eledi
23:25 Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
23:24 3 haftalık bebek, soğuk havada sokağa terk edildi
23:23 Galatasaray'ın performansı taraftarı çıldırttı: Kutsaldır o forma
23:05 Amerikalı turisti sokak ortasında bıçaklayan saldırgan olay sonrası dans etti
23:04 CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? sorusunu 400 bin kişi yanıtladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 00:40:40. #1.12#
SON DAKİKA: Herkes Galatasaray'ı durduran kaleciyi konuşuyor, geçen yıl da aynısını yapmış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement