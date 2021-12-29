Herkes Galatasaray'ı durduran kaleciyi konuşuyor, geçen yıl da aynısını yapmış

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray- Denizlispor maçına 21 yaşındaki Abdulkadir Sünger'in performansı tarihe geçti. Abdulkadir, tam 19 kurtarış yaparak Galatasaraylı futbolculara geçit vermedi.

ARTIK YORULDU

Abdulkadir, uzatma anlarında da yaptığı kurtarışlarla Galatasaraylılara adeta pes ettirdi. Hayli yorulan Abdulkadir, bir süre yerden kalkamadı.

PENALTILARDA ŞOV

Penaltılara giden karşılaşmada Abdulkadir'in inanılmaz performansı devam etti. 1 penaltı kurtaran Abdulkadir, 1 de penaltı golü atarak unutulmaz performansını imzaladı.

"MAÇI ALDIK DEDİM"

Maçın kahramanı Abdulkadir, "Penaltılara gidince 'Aldık' demiştim. Penaltılarda daha iyiyim. Hocamız da bana 5. penaltıyı attırdı. Bir tane de kurtardım. Çok mutluyuz vallahi.Kötü gidişatımız vardı. Bizim için çok güzel galibiyet" zaferden sonra yorumunda bulundu.

GEÇEN SEZON DA AYNISINI YAPTI

Geçtiğimiz sezonun 41. haftasında Galatasaray, Denizlispor'u deplasmanda 4-1 mağlup etmiş, Abdülkadir 1'i penaltı olmak üzere 6 kurtarış yapmış, Sarı Kırmızılıların daha farklı bir galibiyet almasına engel olmuştu. Geçen sezon Galatasaray şampiyonluğu averajla kaçırmıştı.

ABDÜLKADİR SÜNGER KİMDİR?

Abdülkadir Sünger 24 Mayıs 2000 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi.

Abdülkadir Sünger, Denizlispor'da kaleci olarak oynayan profesyonel futbolcudur.

Abdülkadir Sünger 2012–2016 yılları arasında Sarayköy 1926'da görev yaptı. Abdülkadir Sünger, 2016'dan bu yana da Denizlispor'da oynamaktadır.

Transfermarkt verilerine göre Abdulkadir Sünger'in piyasa değeri 200 bin euro.