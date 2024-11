Hidayet Türkoğlu: Milli takımlarımız her zaman kişiler ve kurumların üstündedir (METİN EKLENDİ)

Spor

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu , "Biz süreci ilk başından beri federasyon olarak yakından takip eden bir noktadayız. Şu an ki atmosferimizin ya da heyecanımızın farklı noktalara çekilmesini istemeyiz. Ama yönetim olarak işin de takibinde olduğumuzu buradan bilmenizi isteriz. Çünkü milli takımlarımız her zaman kişiler ve kurumların üstündedir. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekir" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların çalışmalarını sürdürdü. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen idman sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Macaristan ile oynanacak maçları kazanıp, Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefleri her zaman en üst seviyede tutmaya devam etmek istediklerini ifade eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Kasım ve Şubat ayları bizim federasyon anlamında en heyecanlı süreçler. Kadın ve erkek milli takımımızın pencere maçlarından dolayı, milli takımlarımızın kendi seyircimizin önünde oynadığı maçlarla birlikte basketbola ve milli takıma olan ilgi alakadan dolayı çok heyecanlı olduğumuzu da her fırsatta dile getiriyoruz. Federasyon olarak ekibimize dahil olan birkaç gelişmeden bahsetmek istiyorum. Geçen gün bunun duyurusunu yaptık ama ben de sözlü olarak hem Doğuş'a hem de Alper'e federasyonumuza hoş geldiniz ve başarılar dilemek istiyorum. Doğuş, bizim zaman zaman kendimizin de öz eleştiri yaptığımız ve eksik olduğumuz süreçlerde bize çok faydalı olacağına inandığımız bir hamle olarak düşünüyorum. Amerika'daki sporcu arkadaşlarımızla daha yakın temasta olacağına inandığımız için böyle bir hamle yaptık. Buradan Anadolu Efes Başkanımız Sayın Tuncay Bey'e huzurlarınızda anlayışlarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Alper Yılmaz da yeni süreçte bizimle. Federasyonumuzun sportif direktörü olarak hem liglerimize hem de milli takımlar anlamında bilgi birikimi, tecrübesiyle Türk basketboluna büyük değer katacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Önümüzde 2 tane Macaristan maçımız var. Onun öncesinde 7 ve 10 Kasım'da kadın milli takımımızın gösterdiği başarılarından dolayı huzurlarınızda başta hocamızı daha sonra tüm sporcu arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum. Grubun şu an lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na gitme konusunda çok büyük bir avantaj kazandık. Erkek milli takımımız da şu an bulunduğumuz Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk maçını oynayacak. Şu an biletlerimiz satılma noktasına geldi. Şimdiden milli takımımızı yalnız bırakmayan, ekranları başında milli takımımıza dualarını eksik etmeyecek olan tüm halkımıza da teşekkür etmek istiyorum. 2 tane önemli maçımız var. Heyecanlıyız, yeni bir kadro oluşturduk. Biliyorsunuz bu sezon için 4+1 kuralı değişikliği yaptık. Bu sürede Türk sporcularımızın daha fazla süre alması için bir değişikliğe gittik. Bu neticede de kampta ekibimize 2 tane genç arkadaşımızın katıldığı için gerçekten kendimizi mutlu hissediyoruz. Buradan Türk Telekom ve Bursa koçumuza, gerek Melih gerekse David için bu kardeşlerimize, genç arkadaşlarımıza güvenip şans verdikleri için, bu arkadaşlarımız başta kendi kulüplerine daha sonra da şu an milli takımımıza en iyi şekilde faydalı olacakları için ve uzun yıllar bu milli formayı giyecekleri için hepimiz çok heyecanlıyız. Hem hocalarımıza hem de kulüplerimize teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah bu diğer antrenörlerimiz için de iyi bir örnek olur. Bu tarz genç arkadaşlarımızın başta kendi kulüplerine, daha sonra da milli takıma faydalı olması için böyle şansların verilmesini yakından takip ediyor olacağız. Cuma ve pazartesi günü olmak üzere Macaristan ile 2 tane maçımız var. Dediğim gibi heyecanlıyız. Bu tip maçlar bizim her zaman motivasyonumuzu ve basketbola olan bakış açımızı farklı bir noktaya getirmiştir. Hocamıza, sporcu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe yönetim olarak başarılar dilemek istiyoruz. Başta burada, daha sonra da Macaristan'da oynayacağımız 2 maçı da kazanıp Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflerimizi her zaman en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

'HEYECANIMIZIN FARKLI NOKTALARA ÇEKİLMESİNİ İSTEMEYİZ'

Fenerbahçe'nin A Milli Erkek Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeme kararı almasının üzerine sorulan soruya ise Hidayet Türkoğlu, şöyle cevap verdi:

"Bizim için her maç çok değerlidir. Sonuçta biliyorsunuz hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmaktır. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Biz süreci ilk başından beri federasyon olarak yakından takip eden bir noktadayız. O yüzden izin verirseniz şu maçları atlattıktan sonra sizleri bir gün federasyonumuzda ağırlamak isteriz. Şu an ki atmosferimizin ya da heyecanımızın farklı noktalara çekilmesini istemeyiz. Ama yönetim olarak işin de takibinde olduğumuzu buradan bilmenizi isteriz. Çünkü milli takımlarımız her zaman kişiler ve kurumların üstündedir. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekir. Biz de federasyon olarak her zaman en doğru şekilde yöneten bir yönetim olduk. Bundan sonrada aynı şekilde de yönetmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi şu an ki heyecanımız, kadın milli takımımız ile başlayan başarı inşallah erkek takımımıza da bu başarının gelmesi, tekrar milli takımlar anlamında istediğimiz o çıkışı yakalamak açısından şu an ki tek önceliğimiz odur. Ama maçlar bittikten sonra bu konuyla ilgili de isterseniz seve seve süreci nasıl yürüttüğümüzü de herkese paylaşmak isteriz. Ama tekrar söylediğim gibi milli takımlar, kişiler ve kurumların her zaman üzerinde olacaktır. Biz de yönetim olarak her zaman doğru şekilde yürütmeye çalışmaya devam edeceğiz."

ALPER YILMAZ: İYİ BASKETBOL OYNAYIP KAZANACAĞIMIZI UMUYORUM

Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz ise, "Bu benim de ikinci pencerem olacak. Umuyorum öncelikle içeride oynayacağımız Macaristan maçından galip geldikten sonra Macaristan'a gidip orada da 2'de 2 yapıp 3 galibiyete ulaşmak istiyoruz. Belki bu pencerenin sonunda da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyebiliriz. Şubat'taki pencerede de daha rahat olabiliriz ama biz maç maç gidip özellikle ilk maça odaklanıp almak istiyoruz. Umuyorum alabiliriz. Çalışmalara dün akşam itibariyle başladık. Önümüzde 2 gün var ama yoğun bir trafik var. Biliyorsunuz yarın burada EuroLeague maçı var. Ondan sonra arkadaşlarımız dahil olacaklar. Cuma günü taraftarımızın desteği de çok önemli. Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircimizin önünde onların desteğiyle iyi basketbol oynayıp kazanacağımızı umuyorum. Macaristan ile burada oynayacağımız ilk maça gelecek oyuncularımız var, ikinci maça gelecek oyuncularımız da var. O gün maçları olan oyuncular cumartesi günü gelecekler. Perşembe günü oynayan oyuncular da cuma günü bizimle beraber olacaklar" diyerek sözlerini noktaladı.