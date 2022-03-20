GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor

20.03.2022 11:26

Gaziantep'te atlattığı kanserin etkilerini gidermek için başladığı Wushu Tai Chi sporunda önemli dereceler elde eden ev hanımı Özlem Kalenderoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele etmek istiyor.

Gaziantep'te atlattığı kanserin etkilerini gidermek için başladığı Wushu Tai Chi sporunda önemli dereceler elde eden ev hanımı Özlem Kalenderoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele etmek istiyor.

Dört yıl önce rahim kanserine yakalanan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 41 yaşındaki Kalenderoğlu, rahatsızlığının ve salgının verdiği sorunları atlatmak amacıyla spora yöneldi. Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak'a başvuran, beden ve zihindeki enerjiyi düzenleyerek sağlıklı ve dengeli olunmasına katkı sağlayan Tai Chi branşında spora başlayan Kalenderoğlu, doğal ve ormanlık alanlarda çalışmalarını sürdürdü.

Sporla kendisini daha iyi hisseden ve kanserin verdiği yorgunluğunu gideren Kalenderoğlu, Gaziantep ve Türkiye şampiyonalarında birincilik elde etti. Kalenderoğlu, katılmaya hak kazandığı ve gelecek yıl mayıs ayında Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyor.

Özlem Kalenderoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisinin oluşturduğu mental yorgunluğun yanı sıra salgının da etkisiyle oluşan sorunlarını sporla gidermek için Wushu Tai Chi'ye başladığını anlattı.

Normalde hayatında çok hızlı hareket eden biri olduğunu, sakinliğe, yavaşlamaya ihtiyacının olduğunu fark ettiğini dile getiren Kalenderoğlu, "Tai chi ile sakinleşme bana nüfuz etti. Sonrasında da yarışlara katılmaya başladım." dedi.

Hobi olarak başladığı sporda şampiyonalara hazırlanarak yarışma serüvenine girdiğini dile getiren Kalenderoğlu şöyle konuştu:

"Her anlamda sporla rahatsızlıklarımı atlattım. Çevremde benim gibi rahatsızlık geçiren, kanser olan arkadaşlarım var. Onlara da sporu tavsiye ettim ve başladılar. Onlar da sporun olumlu etkilerini görüyor. Tai chi sporunda nefesin ön planda olması, sporun daha olumlu etkilerini alıyoruz. Tai chi'nin ağır ve sakinlikle yapıldığını görünce 'bu tam bana göre' dedim. Hızlı hareketlerle sıkıntı yaşıyorsunuz, bunda son derece rahatlıyorsunuz. Yarışlara katıldığımda müsabakalardaki heyecanı, yaşadığımızda çok keyif aldım. Sonrasındaki Türkiye Şampiyonası'nda daha da heyecan vericiydi. Türkiye birinciliğini yaşadık, hedefim Avrupa, dünya birinciliğidir."

Şeyhmus Çakmak: "Spora hiçbir zaman başlamak için geç değil"

Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak ise Kalenderoğlu'nu sağlığa önemli katkıları olduğu için bu branşa yönlendirdiklerini belirtti.

Sorunlarını yenen sporcunun çalışmalarını sürdürürken bir amacının olmasını istediklerini ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Sonra il şampiyonasına hazırlanmaya karar verdik ve tai chi branşının kılıçlı versiyonuyla yarışmalara hazırlanmaya başlandı. Orada birincilik elde etti, muazzam başarı örneği sergiledi. Bunun ardından Türkiye Şampiyonası'nda inanılmaz bir yoğun seyirci eşliğinde birinciliği kazandı. Tabii önümüzde bir Avrupa Şampiyonluğu var. '40 yaşından sonra milli sporcu olabilir miyim' sorusuna da buradan bir cevap gelsin, evet olabilirsiniz. Spora hiçbir zaman başlamak için geç değil. Çin'de bu sporu 90 yaşına kadar yapanlar var. Biz de bu süreçte insanların yaşamına katkı sağlamak, kaygılarından, çıkmazlarından kurtarmak istiyoruz."

GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor
GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor
GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor
GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor
GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor
GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor
GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor
GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor

YORUMLAR
500
Recep Uçar: 'Şampiyon olmak istiyoruz' Recep Uçar: 'Şampiyon olmak istiyoruz' DİYARBAKIR - Ücretsiz spor okullarında yeteneği keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu DİYARBAKIR - Ücretsiz spor okullarında yeteneği keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Oğlu 2 gündür ulaşamadı! Rus asıllı Türk vatandaşı kadın evinde ölü bulundu
11:38 Semiha Yankı, trans şarkıcı Anıl Şişman'a şiddet uygulamıştı! 'kasten basit yaralam"a suçundan ceza aldı
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
11:33 Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonotun tulumunun rengi çok konuşuldu! Ukrayna ile ilgili olmadığı açıklandı
11:30 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
11:06 85 yaşındaki yaşlı kadının imdadına tamirci yetişti! Hırsıza bıraktığı notla takdir topladı
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 12:06:29. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement