GAZİANTEP - Hobi olarak başladığı Wushu Tai Chi'de Avrupa şampiyonu olmak istiyor - Son Dakika

Gaziantep'te atlattığı kanserin etkilerini gidermek için başladığı Wushu Tai Chi sporunda önemli dereceler elde eden ev hanımı Özlem Kalenderoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele etmek istiyor.

Dört yıl önce rahim kanserine yakalanan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 41 yaşındaki Kalenderoğlu, rahatsızlığının ve salgının verdiği sorunları atlatmak amacıyla spora yöneldi. Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak'a başvuran, beden ve zihindeki enerjiyi düzenleyerek sağlıklı ve dengeli olunmasına katkı sağlayan Tai Chi branşında spora başlayan Kalenderoğlu, doğal ve ormanlık alanlarda çalışmalarını sürdürdü.

Sporla kendisini daha iyi hisseden ve kanserin verdiği yorgunluğunu gideren Kalenderoğlu, Gaziantep ve Türkiye şampiyonalarında birincilik elde etti. Kalenderoğlu, katılmaya hak kazandığı ve gelecek yıl mayıs ayında Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyor.

Özlem Kalenderoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisinin oluşturduğu mental yorgunluğun yanı sıra salgının da etkisiyle oluşan sorunlarını sporla gidermek için Wushu Tai Chi'ye başladığını anlattı.

Normalde hayatında çok hızlı hareket eden biri olduğunu, sakinliğe, yavaşlamaya ihtiyacının olduğunu fark ettiğini dile getiren Kalenderoğlu, "Tai chi ile sakinleşme bana nüfuz etti. Sonrasında da yarışlara katılmaya başladım." dedi.

Hobi olarak başladığı sporda şampiyonalara hazırlanarak yarışma serüvenine girdiğini dile getiren Kalenderoğlu şöyle konuştu:

"Her anlamda sporla rahatsızlıklarımı atlattım. Çevremde benim gibi rahatsızlık geçiren, kanser olan arkadaşlarım var. Onlara da sporu tavsiye ettim ve başladılar. Onlar da sporun olumlu etkilerini görüyor. Tai chi sporunda nefesin ön planda olması, sporun daha olumlu etkilerini alıyoruz. Tai chi'nin ağır ve sakinlikle yapıldığını görünce 'bu tam bana göre' dedim. Hızlı hareketlerle sıkıntı yaşıyorsunuz, bunda son derece rahatlıyorsunuz. Yarışlara katıldığımda müsabakalardaki heyecanı, yaşadığımızda çok keyif aldım. Sonrasındaki Türkiye Şampiyonası'nda daha da heyecan vericiydi. Türkiye birinciliğini yaşadık, hedefim Avrupa, dünya birinciliğidir."

Şeyhmus Çakmak: "Spora hiçbir zaman başlamak için geç değil"

Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak ise Kalenderoğlu'nu sağlığa önemli katkıları olduğu için bu branşa yönlendirdiklerini belirtti.

Sorunlarını yenen sporcunun çalışmalarını sürdürürken bir amacının olmasını istediklerini ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Sonra il şampiyonasına hazırlanmaya karar verdik ve tai chi branşının kılıçlı versiyonuyla yarışmalara hazırlanmaya başlandı. Orada birincilik elde etti, muazzam başarı örneği sergiledi. Bunun ardından Türkiye Şampiyonası'nda inanılmaz bir yoğun seyirci eşliğinde birinciliği kazandı. Tabii önümüzde bir Avrupa Şampiyonluğu var. '40 yaşından sonra milli sporcu olabilir miyim' sorusuna da buradan bir cevap gelsin, evet olabilirsiniz. Spora hiçbir zaman başlamak için geç değil. Çin'de bu sporu 90 yaşına kadar yapanlar var. Biz de bu süreçte insanların yaşamına katkı sağlamak, kaygılarından, çıkmazlarından kurtarmak istiyoruz."