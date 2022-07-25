Hokeyde Muğla karması şampiyon - Son Dakika
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Hokeyde Muğla karması şampiyon

25.07.2022 12:51
Hokeyde Muğla karması şampiyon

Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'nın kız takımı il karması şampiyon oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'nın kız takımı il karması şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20-23 Temmuz tarihleri arasında Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği, 23 kulüpten 322 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kızlar il karması, ilk turda İstanbul'u 8-1, 2'nci turda Zonguldak'ı 13-2, 3'üncü turda Amasya'yı 12-1, 4'üncü turda Şanlıurfa'yı 7-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçında ise Adana'yı 9-1 yenen kızlar Türkiye şampiyonluğunu Muğla'ya kazandırdı.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hokeyde Muğla karması şampiyon - Son Dakika

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