Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20-23 Temmuz tarihleri arasında Alanya 'nın ev sahipliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği, 23 kulüpten 322 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kızlar il karması, ilk turda İstanbul 'u 8-1, 2'nci turda Zonguldak 'ı 13-2, 3'üncü turda Amasya 'yı 12-1, 4'üncü turda Şanlıurfa 'yı 7-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçında ise Adana 'yı 9-1 yenen kızlar Türkiye şampiyonluğunu Muğla'ya kazandırdı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hokeyde Muğla karması şampiyon - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.