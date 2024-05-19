Hollanda, Almanya'yı 3-1 yenerek galibiyetle ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Hollanda, Almanya'yı 3-1 yenerek galibiyetle ayrıldı

Hollanda, Almanya\'yı 3-1 yenerek galibiyetle ayrıldı

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Hollanda, Almanya'yı 3-1 yenerek galip geldi. Hollanda, Antalya etabını 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. Almanya ise Antalya'daki maçlarında 1 galibiyet elde etti, 3 mağlubiyet yaşadı.

19.05.2024 16:29
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Salon: Antalya

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Almanya: Alsmeier, Weitzel, Drewniok, Stigrot, Cekulaev, Kastner (Pogany, Stautz, Strubbe, Schölzel, Kindermann, Straube)

Hollanda: Van Aalen, Jasper, Lohuis, Dambrink, Buijs, Baijens (Reesink, Marring, Plak, Bongaerts, Reesink)

Setler: 21-25, 25-21, 23-25, 20-25

Süre: 110 dakika (26, 27, 30, 27)

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Hollanda, Almanya'yı 3-1 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinin son gününde Almanya ile Hollanda karşılaştı.

Mücadeleden galibiyetle ayrılan Hollanda, Antalya etabını 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. Organizasyondaki ilk maçında Bulgaristan'a 3-0 üstünlük kuran Hollanda, daha sonra Türkiye'ye 3-1, Polonya'ya da 3-0 yenilmişti.

Almanya ise Antalya'daki maçlarında 1 galibiyet elde etti, 3 mağlubiyet yaşadı. Almanya, VNL'deki bu sezon ilk mücadelesinde Fransa'yı 3-0 yenerken, İtalya'ya 3-1 ve Japonya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA

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