Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı - Son Dakika
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Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı

31.08.2022 15:23

Eredivisie'nin 4. haftasında Heerenveen'in Fortuna Sittard'ı 2-1 yendiği maçta Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket Hollanda'yı ayağa kaldırdı. Fortuna Sittard'ın gol için yüklendiği sırada top toplayıcı çocuğun yavaş hareketlerine öfkelenen Burak, agresif bir hareketle topu çocuğun elinden aldı. Tepkiler sonrası kendisini savunan Burak, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için, bir futbolcu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım" sözlerini sarf etti.

Fortuna Sittard formasıyla da gollerini atmaya devam eden Burak Yılmaz, Heerenveen maçında tepki çeken bir harekete imza attı.

AGRESİF HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Burak Yılmaz, takımının gol için yüklendiği sırada top toplayacağı çocuğun yavaş hareketleri nedeniyle topu agresif bir şekilde çocuğun elinden aldı. Yaşananlar ülkede tepki çekerken Burak Yılmaz'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Burak Yılmaz'dan top toplayıcı çocuğa olay hareket! Ülke ayağa kalktı, jet hızında açıklama geldi
Görüntü: ESPN
Burak Yılmaz'dan top toplayıcı çocuğa olay hareket! Ülke ayağa kalktı, jet hızında açıklama geldi
Görüntü: ESPN
Burak Yılmaz'dan top toplayıcı çocuğa olay hareket! Ülke ayağa kalktı, jet hızında açıklama geldi
Görüntü: ESPN
Burak Yılmaz'dan top toplayıcı çocuğa olay hareket! Ülke ayağa kalktı, jet hızında açıklama geldi
Görüntü: ESPN
Burak Yılmaz'dan top toplayıcı çocuğa olay hareket! Ülke ayağa kalktı, jet hızında açıklama geldi
Görüntü: ESPN
Burak Yılmaz'dan top toplayıcı çocuğa olay hareket! Ülke ayağa kalktı, jet hızında açıklama geldi
Görüntü: ESPN
Burak Yılmaz'dan top toplayıcı çocuğa olay hareket! Ülke ayağa kalktı, jet hızında açıklama geldi
Görüntü: ESPN

"SADECE SAHADA KAZANMAK İSTİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Yılmaz, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için, bir futbolcu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Her zaman yalan haberler çıkıyor ancak umursamıyorum, sadece sahada kazanmak istiyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum!" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'dan top toplayıcı çocuğa olay hareket! Ülke ayağa kalktı, jet hızında açıklama geldi
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SON DAKİKA: Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı - Son Dakika
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