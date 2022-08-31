Fortuna Sittard formasıyla da gollerini atmaya devam eden Burak Yılmaz, Heerenveen maçında tepki çeken bir harekete imza attı.
Burak Yılmaz, takımının gol için yüklendiği sırada top toplayacağı çocuğun yavaş hareketleri nedeniyle topu agresif bir şekilde çocuğun elinden aldı. Yaşananlar ülkede tepki çekerken Burak Yılmaz'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Yılmaz, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için, bir futbolcu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Her zaman yalan haberler çıkıyor ancak umursamıyorum, sadece sahada kazanmak istiyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı - Son Dakika