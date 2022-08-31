Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı

4.7 büyüklüğündeki sarsıntıdan dakikalar sonra bir korkutan deprem daha

Fortuna Sittard formasıyla da gollerini atmaya devam eden Burak Yılmaz, Heerenveen maçında tepki çeken bir harekete imza attı.

AGRESİF HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Burak Yılmaz, takımının gol için yüklendiği sırada top toplayacağı çocuğun yavaş hareketleri nedeniyle topu agresif bir şekilde çocuğun elinden aldı. Yaşananlar ülkede tepki çekerken Burak Yılmaz'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Görüntü: ESPN

Görüntü: ESPN

Görüntü: ESPN

Görüntü: ESPN

Görüntü: ESPN

Görüntü: ESPN

Görüntü: ESPN

"SADECE SAHADA KAZANMAK İSTİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Yılmaz, "Ben sadece futbolcuyum. Takımımın kazanması için, bir futbolcu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Her zaman yalan haberler çıkıyor ancak umursamıyorum, sadece sahada kazanmak istiyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum!" ifadelerini kullandı.