Orkun Kökçü ile Dusan Tadic arasında gerginlik tırmandı! Milli futbolcu, sahada kendisine yapılan hareket hakkında ilk kez konuştu

Ajax'ın Feyenoord'u 2-1 yendiği Hollanda Kupası yarı final maçında Tadic'in milli futbolcu Orkun Kökçü'ye yaptığı hareket olay oldu. Saha kenarında orucunu açan Kökçü ile tartışırken ağzını gösteren Tadic'in bu hareketi milli futbolcuyu çıldırttı. Orkun Kökçü maç sonunda yaşananlara açıklık getirdi.

TADIC İLE BÜYÜK TARTIŞMA YAŞADI

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, Hollanda Kupası yarı finalinde Ajax'ı konuk etti. Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yönettiği karşılaşmayı Ajax 2-1'lik skorla kazanarak finale yükseldi. Ajax'ın gollerini 14. dakikada Tadic ve 51. dakikada Klaassen kaydederken, Feyenoord'un golünü 45+2. dakikada Gimenez attı.

ORKUN KÖKÇÜ'YE AĞZINI İŞARET ETTİ

Mücadelenin 61. dakikasında Orkun Kökçü ile Dusan Tadic arasında yaşanan ikili mücadelede Tadic, Orkun'u yere ittikten sonra milli futbolcu ayağa kalkıp Sırp futbolcunun üzerine yürüdü. Tadic'in gerilim esnasında maç içinde takım arkadaşı Oussama Idrissi ile birlikte saha kenarında orucunu açan Orkun Kökçü'ye ağzını işaret etmesinin ardından ise takım arkadaşları Orkun'u sakinleştirmekte zorlandı. Maçın hakemi, yaşanan gerginlikten sonra iki oyuncuya da 62. dakikada sarı kart gösterdi.

"BUNDAN HOŞLANMADIM"

Tadic ile arasında yaşananlara dair konuşan Orkun, "Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama duygularım tavan yaptı. El hareketleri yaptı ama bununla tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum. Bundan hoşlanmadım" dedi. Öte yandan Orkun Kökçü, Hollanda Ligi'nin 26. haftasında Johan Cruyff Arena'da oynanan maç öncesi seremonide, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için üzerinde Türk bayrağı bulunan pazubandı takmayı reddeden Tadic'in elini sıkmamıştı.