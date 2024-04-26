Hollandalı Sporcu Van den Broek, Türkiye Bisiklet Turu'nda Kuşadası-Manisa Etabını Kazandı - Son Dakika
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Hollandalı Sporcu Van den Broek, Türkiye Bisiklet Turu'nda Kuşadası-Manisa Etabını Kazandı

Hollandalı Sporcu Van den Broek, Türkiye Bisiklet Turu\'nda Kuşadası-Manisa Etabını Kazandı

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Kuşadası-Manisa etabını DSM-Firmenich takımında yarışan Hollandalı sporcu Van den Broek kazandı. Manisa Valisi Enver Ünlü ile beraber katılımcı ve sporculara Manisa Mesir Macunu saçarak kutlama yapıldı. Turun 6. etabında Frank van Den Broek, Kraliçe etabını kazanarak Genel Ferdi Klasmanda birinciliğe yükseldi ve Turkuaz Mayo'yu elde etti.

26.04.2024 17:46
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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Kuşadası- Manisa etabını DSM-Firmenich takımında yarışan Hollandalı sporcu Van den Broek kazandı. Etap sonunda dereceye giren sporcular Manisa Valisi Enver Ünlü ile beraber katılımcı ve sporculara Manisa Mesir Macunu saçarak kutlama yaptı.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 6. Etabı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden başlayarak 160 kilometrelik zorlu bir etabın ardından Manisa Spil Dağı Milli Parkında sona erdi. Saat 11.56'da Kuşadası Marina bölgesinden 153 sporcunun pedal basmasıyla başlayan etapta Bora Hansgrohe takımından Danny van Poppel ile Novo Nordisk sporcusu Matyas Kopecky imza atmayınca yarış dışı kaldı. Başlangıçtan hemen sonra iki Astana sporcusu kaçtı. Önce 20, sonra 25 saniye arayı açtılar. 5 kilometre bile gidemeden peloton yakaladı. 21. kilometrede yine Astana'dan aynı sporcular Davide Ballerini ve Nicolas Vinokurov atak teşebbüsünde bulundu, peloton yine yakaladı. Etapta 25. kilometre geçildi ve sprint prim kapısına doğru bisikletçiler gelmeye başladı.

Kraliçe etabını DSM-Firmenich takımından Frank van Den Broek 4 saat 09 dakika 59 saniye ile kazanırken, Genel Ferdi Klasmanda birinciliğe yükselip Turkuaz Mayo'yu da kaptı. Manisa Valisi Enver Ünlü, Broek'e hediyesini ve madalyasını takdim etti.

Genel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo'yu DSM-Firmenich takımından Frank van den Broek elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.

Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk giydirdi.

Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo'yu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul takdim etti.

Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye.com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn elde etti. Sporcuya mayosunu Manisa Kaymakamı Fatih Genel giydirdi.

Hediye ve madalya takdimlerinin ardından dereceye giren sporcular Manisa protokolüyle beraber geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve her yıl Manisa Sultan Camii kubbe ve minarelerinden saçılan Manisa Mesir Macunlarını sporculara ve katılımcılara saçtı.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın yedinci gün etabı olarak 125.4 kilometrelik İzmir (Çeşme) - İzmir etabı koşulacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hollandalı Sporcu Van den Broek, Türkiye Bisiklet Turu'nda Kuşadası-Manisa Etabını Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollandalı Sporcu Van den Broek, Türkiye Bisiklet Turu'nda Kuşadası-Manisa Etabını Kazandı - Son Dakika
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