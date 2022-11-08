Acun Ilıcalı, hakem tartışmalarında çözüm için Yunanistan'ı işaret etti: Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, hakem tartışmalarında çözüm için Yunanistan'ı işaret etti: Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar

08.11.2022 23:53

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Süper Lig'de yabancı hakem görevlendirilmesi konusunda çağrıda bulunarak, "Yunanistan'da bizimle aynı durumda adamlar bir çözüm bulmuşlar. Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar. Bunu acil tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının konuğu oldu. Ilıcalı burada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK TAKIMLARIN MAÇINA YABANCI HAKEM GETİRİYORLAR"

TFF'ye yabancı hakem çağrısında bulunan Ilıcalı, "Futbolda yaşanan kaos ortamını yorumlayan Acun Ilıcalı, "Biz futbolu niye buralara getirdik anlamıyorum. Futbol üzerine bir kaos yaşanıyor ve neden oluyor anlamıyorum. Yunanistan'da bizimle aynı durumda adamlar bir çözüm bulmuşlar... Sahada bir Danimarkalı geziyor. 'Bu kim?' dedim. 'Hakem' dediler. Bunu da tavsiye ediyorum. Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar. Bunu acil tavsiye ediyorum. Elimden geldiğince de dile getireceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe haksız gol atıyorsa, aşırı rahatsız olurum. Ben hiçbir takımın hakkı yenmesin istiyorum." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının devamı şöyle:

"ŞEHRE KENDİMİ KABUL ETTİREBİLDİM"

" Hull City'in taraftar sayısı iki katını aştı. Benden önceki takım sahipleriyle problemler yaşanmış. Açıkçası seyirci küsmüş ve ilişki kopmuş. Benim geldiğim dönem böyle bir dönemdi. Kuzey Avrupa'da herhangi bir takım aldığın zaman hep bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Ben bir şekilde şehre kendimi kabul ettirebildim. Tüm dünyayı iki tur dolaşmış biri olarak Avrupa'da ben İngilizlerin bu kadar farklı olduğunu düşünmüyordum. İngilizlerin Türklere karşı bir sempatisi var. İngiliz halkına hayran kaldım. Çok güzel bir misafirperverlik sergiliyorlar. Sokakta boynuma sarılanlar, çak yapanlar… Yürürken halktan aldığım enerji Türkiye ile aynı. Bu nasıl oldu? Onu anlayamıyorum.

"AKLIM EMRE BELÖZOĞLU'NDA KALDI"

Şota yarı Türk sayılır aslında Türk futbolunu temsil etmiş oldu orada. Dünyanın en önemli hocalarından 2 tanesiyle konuştum fakat benim aklım hep Emre Belözoğlu'nda kaldı.

"BAŞKANIMIZ BENDEN NE İSTERSE YAPTIM"

Ben Fenerbahçe'ye zaten destek oluyorum. İstedikleri zaman ben buradayım. Başkanımız benden ne isterse hayatım boyunca yaptım. Kanalda kampanya yaptım bundan ötesi var mı? Kanalın üç gecesini Fenerbahçe'ye ayırdım. Bu kadar bariz şekilde takımına destek olan biri olarak öyle bir durum yok. Ben Fenerbahçe'den aldığım futbolcuların bir değeri var ve bu değerleri olduğu için ben onları aldım.

"BURAK YILMAZ'I DA İSTEDİM"

Bu arada Antalyaspor'dan futbolcu aldım; Galatasaray'dan da alıyorum son dakika kendisi gelmek istemedi. Trabzonspor ile en az üç kere görüştük. Beşiktaş'tan da istedim… Buradaki konu denk gelme olayı... Ben Burak Yılmaz'ı da istedim.

"HERKES TAKIM TUTUYOR"

Ben zaten Fenerbahçeliyim ve destek oluyorum. Bu yüzden insanlar antipati besleyecekse buna yapabilecek bir şeyim yok. Herkes takım tutuyor. Sen de kendi takımına destek oluyorsun. Benim imkânım daha fazla ben daha fazla destek oluyor olabilirim.

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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, hakem tartışmalarında çözüm için Yunanistan'ı işaret etti: Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar - Son Dakika


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