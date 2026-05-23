Hull City Premier Lig\'e yükseldi, Trabzonspor\'a piyango vurdu

İngiltere Championship play-off finalinde futbol tarihine geçecek bir heyecan yaşandı. Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Hull City ve Middlesbrough, Premier Lig biletini kapabilmek için müthiş bir savaşa tutuştu.

HULL CITY UZATMALARDA ÖNE GEÇTİ

Hull City, normal sürenin uzatmalarında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını Premier Lig'e yazdırdı. Bu tarihi zafer, sadece Hull City taraftarlarını değil, Türkiye’deki futbolseverleri ve Trabzonspor camiasını da sevince boğdu.

TRABZONSPOR'A DEV BONUS

Hull City’nin Premier Lig’e ayak basmasıyla birlikte, Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesinde yer alan başarı bonusu gereği tam 2,5 milyon euro kazandı.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMLARI DEVLERİN ARASINDA

Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, bu zaferle birlikte önümüzdeki sezon dünyanın en prestijli ligi olan Premier Lig'de boy gösterecek. Hull City, gelecek yıl Manchester City, Arsenal ve Liverpool gibi dünya devlerine karşı mücadele edecek.