Hüseyin Yücel: Beşiktaş’ın Yükünü Taşımak İstemiyorum - Son Dakika
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Hüseyin Yücel: Beşiktaş’ın Yükünü Taşımak İstemiyorum

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Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, genel kurulda sorumluluk ve hizmet vurgusu yaptı.

29.12.2024 13:10
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- Hüseyin Yücel: "Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum"

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel:

"Beşiktaş sevdalısı olarak bu sözleri hak ettim mi?"

"Sen daha iyisini yap, biz de alkışlayalım"

" Ümraniye'nin havası çok değişecek"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi öncesi yaptığı açıklamada, "Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum" dedi.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenleniyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, daha sonra başkan adaylarının konuşmalarına geçildi. Adaylardan Hüseyin Yücel de kürsüye gelerek, genel kurula seslendi. Yücel, "Bugün burada bulunan herkes ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Beşiktaş'ımızın geleceği hepimizin omuzlarında. Ama biliyorum ki, güzel günler yarın kadar yakın. Seçim kararı aldığımız günden bu yana tüm sorulara yanıt verdim. Uzatılan hiçbir mikrofonu geri çevirmedim. Sadece tek bir amacım vardı; hiçbir Beşiktaşlının tek bir sorusu dahi yanıtsız kalmamalıydı. Şimdi de çok kıymetli hazırun huzurunda gözlerinize bakarak kendime soruyorum. Ben ne yaptım? Ben de orada değil miydim? Ben babadan Beşiktaşlıyım. Benim Beşiktaş sevdam dün başlamadı. Bugün de bitmeyecek. Hasan Arat'ın geçen seçimden önce içerisinde bulunduğu durum, kanıma dokunduğu için yönetimine girdim. Ne ikinci başkan olmayı istedim, ne de başka bir makam mevkii kovaladım. Beşiktaş'a hizmet etmenin şerefi, benim için tüm duyguların üzerinde olduğu için, karşınıza çıktım. Bir kez daha tekrarlıyorum; bugün burada bu konuşmayı yapmak benim için şereftir, onurdur" diye konuştu.

"Beşiktaş sevdalısı olarak bu sözleri hak ettim mi?"

Yönetimde olduğu süreçte haksız eleştirilerle karşılaştığını dile getiren Yücel, "Kıymetli Beşiktaşlılar, benim için geçmişin devamı, hain, darbeci dediler. Çok içime attım, üzüldüm ama karşılık vermedim. Çünkü çok iyi biliyorum, bunlar sadece seçim kazanmak için tutundukları bir söz. Bunları söyleyenleri çok yakından tanıyorum. Onlara soruyorum acaba gerçekten böyle mi düşünüyorlar? Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Bir Beşiktaş sevdalısı olarak bu sözleri hak ettim mi? Ben Beşiktaş'ı sevmekten, menfaatlerini korumaktan başka bir şey yapmadım. Hatasız mıyım? Tabii ki hayır. İlla ki hatam olmuştur. Hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ancak şundan eminim, benim Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz. Bu yüzden bugün alnım açık, dimdik karşınızdayım. Aranızda rahatça dolaşıp elinizi sıkabiliyorum. Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum" şeklinde konuştu.

"Gerçekten nasıl bir başkan istiyorsunuz?"

Seçim kampanyası dönemine değinen Hüseyin Yücel, "Sürekli sinirli, gergin, polemikten beslenen, bel altı vuran, Beşiktaş Başkanı'na "Sen kimsin" diyecek kadar kontrolünü kaybeden birini mi istiyorsunuz? Yoksa hedeflerinden biri tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet edecek kadar cesaretli birini mi? Ben koltuk sevdalısı değilim, Beşiktaş sevdalısıyım. Her dönemde son seçimim deyip, yine hırsına yenik düşen biri olarak karşınıza çıkmayacağım. Kaçmadım, korkmadım, kandırmadım! Bir yıldır süren mücadelenin sonunda elde edilen başarıya konmadım. Beşiktaş armasının peşine, şov yapmak için düşmedim. Rakibimin projelerini bürokrasi sopasıyla baltalamadım. Kendi seçtiği, renkli bir takım taraftarı yönetim kurulu üyesi üzerinden yüklenmedim. Hele hele şuna emin olun ki hiçbir zaman algı yapmak için uğraşmadım. Benim sosyal medya trollerim yok. Ben hep Beşiktaş için yandım, Beşiktaş için tutuştum" ifadelerini kullandı.

"Sen daha iyisini yap, biz de alkışlayalım"

Camiayı maddi açıdan rahata kavuşturmak için projelerinden bahseden Hüseyin Yücel, "Eminim sizler çok iyi biliyorsunuz ancak bilmeyenler için tekrarlayayım. Bana para üzerinden laf söyleyenler bilmeli ki, bu işler parasız olmaz. Bu yüzden bir gelir ekosistemi oluşturdum. Beşiktaş için tüm gücümle düğmeye bastım. 86.8 milyon Euro'nun, Beşiktaş'ın kasasına girmesi için, güç birliği yaptım. Sektörlerinde öncü olan şirketler, Beşiktaş için omuz omuza verdi, sponsor oldu. Bu güçlü tablo, bazıları için hayal olabilir ancak benim için gerçek. ve bu gerçek, Beşiktaş'ımız için çok ama çok önemli. Ancak maalesef ne dediler? Tebrik edeceklerine, nasıl vururuz diye oturdular, düşündüler. Ben gerçekten anlamıyorum. Beşiktaş'a gelir getirecek bu samimi birlikteliği engellemek hangi aklın ürünü. ya güzel abim, eğri oturup doğru konuşalım. Sen neyi karalıyorsun? Sen niye algı oluşturma peşinde koşuyorsun? Niye buna zaman ayırıyorsun? Madem bu kadar zamanın var. Sen daha iyisini yap, biz de alkışlayalım" açıklamalarında bulundu.

"Beşiktaş faiz yükünü taşımadan Bankalar Birliği'nden çıkacak"

Kulübün en büyük sorunlarından bir tanesi olan bankalar birliği hakkında da konuşan Yücel, "Bizim ayrıca Bankalar Birliği gibi bir de derdimiz var. Bunun için planımız belli. Yaklaşık 15 günlük kısa bir sürede biri eski başkanımız 6 isimle görüştük. 12 milyon Euro'nun sözünü aldık. Ben inanıyorum ve göreceksiniz. 45 kişiyle de anlaşma sağlanacak. Beşiktaş faiz yükünü taşımadan Bankalar Birliği'nden çıkacak. Nasıl mı bu kadar eminim? Para, güvene gelir" diye konuştu.

"Ümraniye'nin havası çok değişecek"

Göreve yeniden gelmesi durumunda sistematik olarak çalışacaklarını aktaran başkan adayı Hüseyin Yücel, " Mevlana'nın güzel bir sözü var, 'Dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım' diye. Lütfen herkes kulağını iyi açsın, dinlesin, söyleyeyim. Ne mi yapacağım? Sadece icraat. Nedir bunlar? Dün 5 adımda açıkladım, hatırlatayım. Az önce anlattım, gelir ekosistemimiz en önemli adımımız. İkinci adımımız sportif yapılanma olacak. Göreve gelir gelmez hemen futbol takımı için kolları sıvıyoruz. Eksikleri çok iyi biliyoruz. Hoca konusunu, takviyeleri hemen çözüyoruz. Gidecek oyuncularımız için planlarımız belli. Bir Futbol İcra Kurulu oluşturdum. Bu sistemi daha önce de çok defa anlattım. Ümraniye'nin havası çok değişecek. Bu sadece parayla olabilecek bir şey değil, aynı zamanda sportif akıl becerisidir. Amatör branşlarda da bu aklı kullanacağız. Basketbolda, voleybolda, hentbolda, tekvandoda ve tüm branşlarda armamızı zirveye taşımak için canla başla çalışacağız. Yeni sponsorluklarımızın çoğu, amatör branşlarımızı destekliyor" şeklinde konuştu.

"Taraftarımızla kenetleneceğiz"

Özellikle futbol branşında taraftarlarla barışacaklarını dile getiren Yücel, "Biliyorum ki bizi bugün ayakta tutan taraftarımız. Dolayısıyla bir diğer adımımız onlar için olacak. Taraftarımızla kenetleneceğiz. Bilet fiyatları hakkında şikayetlerini biliyorum. O konu bende. Taraftarımızı oyuncularımızla barıştıracağız. Öğrenci tribünü oluşturuyoruz. Tribünlerin yapısıyla alakalı taraftarlarımızın taleplerini dinliyoruz. İnönü ruhunu tekrar yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Mevcut başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"En önemli bir diğer adımımız yeni nesil kurumsallaşma olacak. Derneklerimiz Beşiktaş'ın kurumsallığını güçlendirecek en önemli kaslarıdır. Derneklerimizle iletişimimizi güçlendireceğiz. Her 6 ayda bir dernekler çalıştayı planladık. Kurumsal yapılanmadan bahsedip iletişime değinmemek olmaz. İletişimde dönüşüm yapacağız. Beşiktaş Dijital Medya oluşumu ile iletişim birimimizi yeniden yapılandırıyoruz. BJK TV'den sosyal medyaya, kurumsal iletişimden markalaşmaya kadar çağın gerektirdiği dönüşümü, Beşiktaş iletişimde yaşayacağız. SuperApp bizim hem iletişim hem finans kaynağımız. Dünya değişiyor. İletişim de değişiyor. SuperApp bizim taraftarımızla aramızda köprü olan yeni bir platform. Avrupa'nın en çok kullanılan ve gelir getiren uygulaması olacak. Bizim yapacaklarımız var. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Sizden 3 ay, 5 ay, 1.5 sene sabır beklemiyorum. Yarın çalışmaya başlayacağız ve önümüzdeki 3,5 sene durmadan Beşiktaş'ımıza hizmet edeceğiz. Beşiktaş için yarın sahada olmamız lazım. Bunun için sandıkta gereğini yapacaksınız, biliyorum. Desteğinizi görüyorum, size inanıyorum. Akşam zaferimizi birlikte kutlayacağız."

Kaynak: İHA

Hüseyin Yücel, Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hüseyin Yücel: Beşiktaş’ın Yükünü Taşımak İstemiyorum - Son Dakika

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