İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları\'na ev sahipliği yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Basın toplantısıyla duyurulan gelişme İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından da "Bugün sporumuz, İstanbul'umuz ve ülkemiz adına tarihi bir günün coşkusunu yaşıyoruz." ifadeleriyle paylaşıldı.
İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Kareteci Serap Özçelik Arapoğlu ve Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunlarının İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Gelişme İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında da "Bugün sporumuz, İstanbul'umuz ve ülkemiz adına tarihi bir günün coşkusunu yaşıyoruz." ifadeleriyle paylaşıldı.
Ekrem İmamoğlu, "Aslında 2023'ün ortalarında Avrupa Olimpiyat Komiteleri nezdindeki başladığımız temaslar kısa sürede sonuç vermiş ve İstanbul'un 2027'de oyunları düzenleyici şehir olması yolunda ön onayları birer birer almıştık. Buradan, ilk olarak gösterdikleri sıcak ilgi ve yapıcı yaklaşım için değerli EOC - Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos nezdinde tüm Olimpiyat yetkililerine 16 milyon İstanbullu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. EOC ile görüşmelerimiz sürerken, bir yandan da ülkemizdeki çeşitli otoriteleri ikna çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye'nin büyük organizasyon düzenleme konusundaki kaslarını yeniden harekete geçirmek biraz zamanımızı aldı. Tüm büyüklüğüne rağmen ve bugüne kadar 5 kere olimpiyat oyunlarına aday olmasına rağmen bugüne kadar çok branşlı bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmamış İstanbul için çok önemli bir gelişme için çalıştık.
Sonuçta kısa bir süre önce toplanan EOC yönetim kurulu, oybirliğiyle İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunlarının ev sahibi kenti olduğunu resmi olarak bize bildirdi. Sizlere bu güzel sonucu duyurduğumuz şu dakikalarda, EOC - Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu da aynı duyuruyu tüm dünyayla paylaşıyor. Bu hafta sonu ülkemizde yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle resmi imza törenini önümüzdeki haftalara erteledik. Hiç kuşkusuz, bu kadar büyük ve ciddi bir organizasyonu gerçekleştirmek için büyük bir koordinasyon ve dayanışma gerekiyor. Bunu da yoğun uğraşlar sonucunda sağlamaktan dolayı çok memnunuz.
Universiade'dan Formula 1'e, Şampiyonlar Ligi Finalleri'nden Dünya Basketbol Şampiyonası'na kadar yüksek dikkat ve özen gerektiren sayısız spor organizasyonunu eksiksiz düzenleyebilen bir ülkeyiz. Tüm bu tecrübelerimiz ve heyecanımızla hedefini 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları olarak koymuş ve objektif bir gözle değerlendirildiğinde tüm rakiplerimizden de önde olan bir kentiz. 2027 Avrupa Oyunları'nı el ele vererek, tarihin en iyisi olarak gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yok. Hem de İstanbul olarak bu özel organizasyona çok büyük değer katacağımızı düşünüyorum. İstanbul Avrupa Oyunları 2027, konuya katkı sağlayan herkes için büyük bir başarı hikayesi olacak."
Avrupa Oyunları, Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) 2012'de aldığı bir kararla, 4 yılda bir yapılan, kıtanın en büyük olimpik organizasyonu. Asya, Pan-Amerikan, Afrika, Pasifik Oyunları'nın ardından beşinci kıta Olimpik organizasyonu oldu ve böylece dünya üzerindeki tüm kıtalar kendilerine ait Olimpiyatlar'a sahip oldu. Düzenlendiği ilk günden itibaren tüm Avrupa ülkelerinin yakın ilgisiyle karşılaştı ve tüm kıtadan atletler oyunlarda yer aldı. Avrupa'daki 50 ülkenin tamamıoyunlarda boy gösteriyor.
EOC, her üye ülke komitesine bir davet mektubu göndererek süreci başlatıyor. Aday ülkeler, taleplerini EOC'ye aktarıyor. Komitenin görevlendirdiği isimler tarafından gerekli teftişler yapılıyor. EOC Genel Kurulu'nda adaylıklar görüşüldükten sonra ev sahibi seçiliyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunlarının İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
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