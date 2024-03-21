İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul da toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü"nde down sendromlu bireylerle parkeye çıktı.
İBB Esenler Spor Kompleksi'nde 100 down sendromlu bireyin katılımıyla parkur yarışları ve basketbol gösteri maçı düzenlendi. Ailelerin de tribünlerden izlediği etkinlikte down sendromlular, gösterdikleri çabayla büyük alkış aldı. Keyifli anlar geçiren down sendromlu bireylerin coşkusu görülmeye değerdi. Etkinliklerin sonunda tüm katılımcılara madalya ve tişört takdim edildi.
"6 BİN 178 ENGELLİYE 170 BİN SEANS SPOR"
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul ortaklığıyla down sendromlu bireylere yönelik hareket ve egzersiz, yüzme, fitness, buz pateni ve tenis branşlarında spor eğitimleri veriliyor. 3 yaş ve üzeri grupların katıldığı eğitimlere yıl boyunca ortalama 300 down sendromlu kişi katılıyor. Genel olarak da Spor İstanbul'un tesislerinde 2023'te toplam 6 bin 178 engelliye 170 bin seans spor hizmeti sunuldu.
"HER 800-1000 DOĞUMDAN BİR DOWNLU"
Down sendromluların 21. krozomları üç adet olduğu için Birleşmiş Milletler, 21 Mart tarihini (21.03) "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" olarak kabul etti. Down sendromlular ile ilgili faaliyet tüm kuruluşlar, "Hayat +1 değer katıyoruz" sloganıyla toplumda farkındalık yaratmak için çalışıyor. İstatistiklere göre her 800-1000 doğumda bir kişi down sendromlu olarak dünyaya geliyor. Türkiye'de kesin veri olmamakla birlikte 100 binin üzerinde down sendromlu kişi bulunduğu tahmin ediliyor.
Son Dakika › Spor › İBB, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu bireylerle spor etkinliği düzenledi - Son Dakika
Tekirdağ'da düzenlenen yüzme yarışmasında, down sendromlu 8 özel çocuk madalya kazanmak için kulaç attı. Ailelerin heyecanla takip ettiği yarışmada, çocuklar hem keyif aldı hem de motive oldu. Yüzme antrenörü, yüzmenin özel çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. Down sendromlu çocukların aileleri ise çocuklarının ileride milli takımda ülkeyi temsil etmesini istediklerini söyledi.
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Amasya'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Amasya Spor Salonu'nda down sendromlu çocuklarla öğrenciler arasında futsal maçı düzenlendi. 11-15 yaş arası 25 down sendromlu çocuk ve 20 ilkokul öğrencisinin katıldığı karşılaşmaların ardından Amasyasporlu futbolcular, down sendromlu çocuklara Amasyaspor forması hediye etti. Etkinlikte, Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Kaya da konuşma yaparak, down sendromlu çocuklarla birlikte olmanın önemine vurgu yaptılar.
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hepimiz Aynıyız' etkinliğinde down sendromlu 5 sporcu kulaç attı. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Yüzme antrenörü Yasemin Uslu, down sendromlu sporcuların topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte duygusal bir konuşma yaptı ve tüm down sendromlu gençleri yüzme kurslarına davet etti.
Kars'ta Valilik himayesinde başlatılan 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesi kapsamında kayak öğrenen öğrenciler, 21 Mart Nevruz Bayramı'nda gösteri yaptı. Vali Ziya Polat, öğrencilerle bir araya gelerek kar yağışı altında Nevruz Bayramı'nı kutladı. Proje kapsamında şu ana kadar 600'e yakın çocuk kayak eğitimi aldı ve sezon sonuna kadar devam edecek. Öğrenciler, etkinlikten çok keyif aldıklarını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesinde iki hazırlık maçı yapacağını ve genç futbolcuların takıma katılmasının avantaj sağlayacağını belirtti.
TFF 2. Lig Kırmızı Gurup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, İskenderun maçı öncesi Kuzeykent İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Minik taraftarlar, futbolculara moral verdi ve formalarını imzalattı. Ziyaretin sonunda öğrenciler, temsili kupayı teknik direktöre hediye etti.
A Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı Macaristan maçı için Budapeşte'ye hareket etti. Milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Macaristan'a gitti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve diğer yöneticiler de kafileye eşlik etti. Macaristan maçının ardından milliler, Avusturya'ya geçecek ve orada da bir maç yapacak.
Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin denetim ve takibinin yanı sıra eğitim-iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Nesilden Nesile Projesi ve Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayhan Yüreğir ile bir buluşma gerçekleştirildi. Programda, topluma bireysel pozitif katkı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün imkanları ve toplumsal değerlere katkısı gibi konularda bilgi paylaşımı yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldiğini ve bunu değerlendirdiklerini söyledi.
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