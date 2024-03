İBB, Down Sendromu Farkındalık Günü\'nde down sendromlu bireylerle spor etkinliği düzenledi

Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul da toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü"nde down sendromlu bireylerle parkeye çıktı.

İBB Esenler Spor Kompleksi'nde 100 down sendromlu bireyin katılımıyla parkur yarışları ve basketbol gösteri maçı düzenlendi. Ailelerin de tribünlerden izlediği etkinlikte down sendromlular, gösterdikleri çabayla büyük alkış aldı. Keyifli anlar geçiren down sendromlu bireylerin coşkusu görülmeye değerdi. Etkinliklerin sonunda tüm katılımcılara madalya ve tişört takdim edildi.

"6 BİN 178 ENGELLİYE 170 BİN SEANS SPOR"

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul ortaklığıyla down sendromlu bireylere yönelik hareket ve egzersiz, yüzme, fitness, buz pateni ve tenis branşlarında spor eğitimleri veriliyor. 3 yaş ve üzeri grupların katıldığı eğitimlere yıl boyunca ortalama 300 down sendromlu kişi katılıyor. Genel olarak da Spor İstanbul'un tesislerinde 2023'te toplam 6 bin 178 engelliye 170 bin seans spor hizmeti sunuldu.

"HER 800-1000 DOĞUMDAN BİR DOWNLU"

Down sendromluların 21. krozomları üç adet olduğu için Birleşmiş Milletler, 21 Mart tarihini (21.03) "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" olarak kabul etti. Down sendromlular ile ilgili faaliyet tüm kuruluşlar, "Hayat +1 değer katıyoruz" sloganıyla toplumda farkındalık yaratmak için çalışıyor. İstatistiklere göre her 800-1000 doğumda bir kişi down sendromlu olarak dünyaya geliyor. Türkiye'de kesin veri olmamakla birlikte 100 binin üzerinde down sendromlu kişi bulunduğu tahmin ediliyor.