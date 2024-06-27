İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali Yarın Başlıyor - Son Dakika
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İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali Yarın Başlıyor

İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali Yarın Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Su Sporları Festivali, yarın başlıyor. Festivalde sutopu, yelken ve yüzme yarışları yapılacak ve sporseverler yarışları yerinde izleyebilecek. Ayrıca, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yelken rekabeti de festivalde yer alacak.

27.06.2024 12:19
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un organize ettiği "Su Sporları Festivali" yarın başlayacak.

İBB'den yapılan açıklamada, 28-30 Haziran tarihlerinde Maltepe ile Adalar'da düzenlenecek festivalde üç branşta yarışların gerçekleştirileceği ve sporseverlerin de yarışları yerinde izleyerek bu heyecana ortak olabileceği belirtilerek, "Yaz aylarının dört gözle beklenen spor organizasyonlarından Su Sporları Festivali için geri sayım sona eriyor. İBB Spor İstanbul'un düzenleyeceği festivalde bu yıl sutopu, yelken ve yüzme yarışları yapılacak. Tüm müsabakalar, ilgili federasyonun resmi hakemleri tarafından yönetilecek." ifadeleri kullanıldı.

İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali'nin açılışı, yarın Adalar Su Sporları Kulübü'ndeki sutopu maçlarıyla yapılacak.

ENKA, Galatasaray, İTÜ GVO, ODTÜ ve Uludağ Olimpik'in 12 yaş altı takımları üç gün boyunca birbiriyle karşılaşacak. İlk iki sırayı alan takımlar, pazar günü şampiyonluk; diğer ekipler ise klasman derecesi için bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Maltepe ve Büyükada'da kulaç atılacak

29 Haziran Cumartesi günü Maltepe Su Sporları Merkezi'nde 1500 metre, Büyükada'da ise 2500 metre yüzme yarışları yapılacak. 1500 metre yarışına 50'si paralimpik olmak üzere 450, 2500 metre yarışına ise 200 sporcu katılacak. 12 yaş üstü sporcuların katılabileceği yarışlarda derecelendirmeler hem genel hem de yaş gruplarına göre yapılacak.

Yelkende Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti

İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali, yelkende Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da ezeli rekabetine sahne olacak. Heybeliada Su Sporları Kulübü'ndeki yarışlara ayrıca Adalar Su Sporları, Heybeliada Su Sporları, İstanbul Yelken Kulübü ve Marmara Yelken Kulübü de katılacak.

Organizasyon 30 Haziran Pazar günü tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali Yarın Başlıyor - Son Dakika

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