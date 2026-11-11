İbrahim Efe Düzel ve Ayşe Işık, Dakar 2026\'da tekvando bronz madalyası aldı

DAKAR 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda onuncu gününde milli tekvandocular İbrahim Efe Düzel ve Ayşe Işık, bronz madalya kazandı. Türkiye, oyunlardaki toplam madalya sayısını altıya yükseltti.

Senegal'de düzenlenen Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde milli sporcular; atletizm, boks, okçuluk, tekvando ve yelken branşlarında mücadele etti. Tekvando erkekler 63 kiloda mücadele eden İbrahim Efe Düzel, çeyrek finalde rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Meksikalı Cortes Labastida ile karşılaşan İbrahim Efe, rakibine 2-0 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 63 kiloda yarışan Ayşe Işık ise çeyrek finalde Tunuslu Miraoui'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Alman Fellinger ile karşılaşan milli sporcu, rakibine 2-0 mağlup olarak bronz madalya kazandı.

OKÇULUK KARMA TAKIMI OLİMPİYAT DÖRDÜNCÜSÜ OLDU

Okçuluk karma takım kategorisinde mücadele eden Dünya Yenihayat ve Musab Gülay ikilisi, son 16 turunda İtalya'yı 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Japonya ile karşılaşan milli sporcular, rakiplerini 5-3 mağlup ederek yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Yarı finalde Fransa'ya 6-2 mağlup olan milliler, bronz madalya maçında Güney Kore ile karşılaştı. Rakibine 6-0 mağlup olan Ay-yıldızlılar, Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nı dördüncü sırada tamamladı.

MUHAMMET ALİ ARLI BOKSTA YARI FİNALE YÜKSELDİ

Boks erkekler 60 kiloda mücadele eden milli sporcu Muhammet Ali Arlı, çeyrek finalde Slovak Harasnik ile karşılaştı. Rakibini 4-1 mağlup eden milli boksör, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.